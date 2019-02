Reprezentantul Finanțelor, despre casele de marcat: 'Nimic nu e ușor pe pământ și roua e sudoarea privighetorilor care au ostenit toată noaptea cântând'

Ministerul de Finanțe face noi precizări despre casele de marcat cu jurnal electronic. Firmele din România se află în plin proces de schimbare a aparatelor, iar din cea de-a doua jumătate a anului acestea vor fi legate la ANAF.

“A început în 7 februarie 2018 procesul efectiv de implementare a legislației care intrase deja în vigoare. Este într-adevăr, și viața ne-a arătat acest lucru, un proces deosebit de complex și s-a dovedit a fi și deosebit de dificil. În primul rând sunt foarte mulți actori implicați în acest proces. Trebuie să începem cu producătorii de case de marcat, cu distribuitorii de case de marcat, unitățile de service acreditate cu Institutul de Cercetări în Informatică care asigură testarea și avizarea tehnică a modelelor, cu ANAF, Ministerul Finanțelor, nu în ultimul rând utilizatorii caselor de marcat, comercianții în sine. Toți acești actori participanți la proces au un anumit rol și pe parcursul într-adevăr au apărut diferite dificultăți, sincope”, a declarat Doru Dudaș, director general în Ministerul Finanțelor, potrivit Hotnews.



Acesta a precizat că marți erau 463.000 aparate noi în piață, 358.000 aparate fiscalizate prin atribuirea seriei fiscale unice și 273.000 de apare instalate în funcțiune.

În piață sunt astăzi 78 de modele de case de marcat care acoperă toate sectoarele de economie. ANAF și-a propus să ajungă la la 700.000 – 750.000 de aparate instalate.

“După ce se finalizează această etapă, urmează să discutăm etapa conectării și în a doua parte a acestui an apreciez că vom fi pregătiți să facem această conectare (la serverele ANAF n.r.). Acum nu avem ce conecta pentru că am anticipat dificultatea procesului și întinderea pe o perioada lungă am gândit această etapă pre-operațională în care informațiile din casele de marcat care urmează să ajungă zilnic la ANAF, acum ajung lunar printr-o declarație inteligentă”, a explicat reprezentantul Finanțelor.

Tema caselor de marcat i-a amintit lui Dudaș de un vers al lui Lucian Blaga

"Îmi amintește de un mare clasic român: Nimic nu e ușor pe pământ și roua e sudoarea privighetorilor care au ostenit toată noaptea cântând”, a declarat Doru Dudaș, director general în Ministerul Finanțelor.



Este vorba despre Lucian Blaga:

Ușor nu e nici cântecul. Zi și noapte - nimic nu-i ușor pe pământ: căci roua e sudoarea privighetorilor ce s-au ostenit toată noaptea cântând.