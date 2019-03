Un marş de amploare al angajaţilor de la Electrolux s-a desfășurat joi la Satu Mare. Sute de oameni au cerut în stradă creşterea salariului muncitorilor cu 2 lei pe oră.

Protestul s-a lăsat cu acuzaţii grave atât la adresa politicienilor români, cât şi la adresa conducerii fabricii. Este practic cea mai mare grevă din sectorul privat din ultimii 1o ani, lucrurile tinzând să se degenereze și să se extindă în țară.

"Toate lucrurile nu se vor rezolva azi, mâine, poimâine. (...) S-a terminat cu grija ca să nu deranjăm pe unii şi pe alţii. Va trebui să facem pichete de grevă în faţa întreprinderii şi să-i huiduim, să-i scuipăm pe toţi cei care intră în întreprindere", a afirmat, vehement, unul din liderii sindicali.

"Nu cedăm, nu cedăm", au scandat muncitorii care au participat la protest.

"La nivel de discurs, ca şi la nivel de acţiune, ar trebui să fim ceva mai radicali în relaţie cu instituţiile statului care nu reuşesc să-şi protejeze propriii cetăţeni, nu mai putem aştepta la infinit să-i rugăm să intervină, să ia decizii şi să spună 'acolo e o organizaţie privată şi nu avem voie să ne băgăm' - aveţi voie să vă băgaţi, cum aţi avut voie să vă băgaţi şi peste noi, creându-ne un cadru legislativ în care aproape că ne-aţi redus la tăcere. Aveţi dreptul să faceţi orice în ţara asta, cu condiţia ca lucrurile pe care le faceţi să protejeze locuitorii acestei ţări. Noi votăm acest drept.(...)", şi-a continuat discursul sindicalistul.

"Demisia, demisia!", au scandat angajaţii fabricii.

"Trebuie să reacţionăm toţi, într-o singură voce, să nu lăsăm să ni se strecoare în urechi şi şi în minte otrava pe care ne-o trimit alţii. (...) Timp de 20 de ani, 30 chiar, ne-au strecurat în suflete o otravă care ţine de inutilitatea, chipurile, a protestelor pe care le facem. Am ajuns să gândim extrem de dăunător pentru noi, dar în acelaşi timp favorabil pentru ei: de ce să protestăm, că oricum nu rezolvăm nimic, de ce să ne ducem la vot, că oricum nu rezolvăm nimic şi uite aşa, nefăcând nimic, au ajuns să ne încalece în ultimul hal. Voi puteţi continua în felul asta?", a mai spus sindicalistul.

"Trebuie să facem ce trebuie. Aţi văzut că au pus mâna şi pe reţelele de socializare, există cineva de la sindicat care spune 'trebuie să facem asta', vin o sută şi spun: 'băi, ăia de la sindicate nu avem încredere în ei' (...). Eu iau goarna în mână şi îmi asum riscul să ăi deranjez pe cei din Guvern, pe cei din patronate (...), îmi asum toate riscurile posibile, tu stai bine la căldură, în fabrică şi îţi iei salariile şi tu nu ai încredere în noi.(...) Nu există satisfacţie mai mare pentru un sindicalist adevărat decât să aibă lângă el o armată de oameni care este dispusă să îşi apere cu toate eforturile drepturile fireşti pe care le are. (...) Mişcarea sindicală reprezintă forţa solidarităţii umane şi fără solidaritate nu există nici sindicalism. Dacă vrem să existăm în continuare, instituţia sindicală este singura organizaţie care mai poate şi este interesată să mai apere drepturile salariaţilor din România. M-aş bucura ca ceea ce se întâmplă acum la Satu Mare din punct de vedere al protestului, al revoltei salariaţilor vis-a-vis de un mod de un mod în care sunt trataţi care nu este corect să se întâmple peste tot în ţară pentru că există câte un Electrolux peste tot în ţara asta", a încheiat protestatarul.

"Nici nu ştiu ce să fac sâmbătă - să mă bucur că jucăm cu suedezii? (...) Un singur lucru nu ştiu străinii: că la noi, în a doua zi de Paşti, se merge la stropit. Aşa că vă rog frumos ca în a doua zi de Paşti să mergem la stropit...", a afirmat un alt lider sindical.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.