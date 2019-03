Scandalul ROBOR continuă! Parlamentul ACUZĂ BNR: 'Nu are nicio legătură cu realitatea. Este un indice care rezultă din niște aranjamente între bănci'

Scandalul ROBOR dintre Parlament și BNR este departe de a se fi încheiat.

Comisia Economică a Senatului, mandatată de Senat, a investigat modul în care a fost închis un caz cu privire la manipularea indicelui Robor, din 2013.

Șeful comisiei, senatorul Daniel Zamfir, spune că, după o lună de investigații, s-a ajuns la concluzia că Roborul “nu are nicio legătură cu realitatea”.

”Într-o majoritate covârșitoare, am ajuns la concluzia că ROBORUL nu are nicio legătură cu realitatea. ROBOR nu este ceea ce ni se spunea că trebuie să fie, adică media dobânzilor la care se împrumută băncile între ele. El este pur și simplu un indice care rezultă din niște aranjamente între băncile comerciale, sub privirea Băncii Naționale. Comisia a decis să trimită două scrisori către ministrul de Finanțe și către guvernatorul BNR în care se cere transparentizarea modului de calcul a ROBOR sau schimbarea acestuia”, a declarat Zamfir la Antena 3.