România ar putea primi un împrumut de 4 miliarde euro din partea Comisiei Europene, pentru acoperirea cheltuielilor șomajului tehnic / Ursula von der Leyen: „Europa este hotărâtă să protejeze cetăţenii”

Recent, Comisia Europeană a înaintat o serie de propuneri pentru acordarea unui sprijin financiar (sub formă de împrumut) în valoare de 81,4 miliarde euro către 15 state membre, pentru atenuarea consecinţelor econoimice generate de pandemia de coronavirus.

Din această sumă, 4 miliarde euro vor reveni României, pentru a acoperi cheltuielile legate de finanţarea sistemelor naţionale de şomaj tehnic, în principal.

Comisia Europeană ajută 15 state membre pentru acoperirea cheltuielilor șomajului tehnic

Astfel, Comisia propune Consiliului să aprobe acordarea de sprijin financiar pentru 15 state membre:

- România: 4 miliarde euro,

- Bulgaria: 511 milioane euro,

- Cehia: 2 miliarde euro,

- Grecia: 2,7 miliarde euro,

- Spania: 21,3 miliarde euro,

- Croaţia: 1 miliard euro,

- Italia: 27,4 miliarde euro,

- Cipru: 479 de milioane euro,

- Letonia: 192 de milioane euro,

- Lituania: 602 milioane euro,

- Malta: 244 de milioane euro,

- Polonia: 11,2 miliarde euro,

- Belgia: 7,8 miliarde euro,

- Slovacia: 631 de milioane euro,

- Slovenia: 1,1 miliarde euro.

SURE, formula UE de ajutor către statele membre lovite de criza COVID-19

SURE este un element esenţial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetăţenilor, a întreprinderilor şi pentru atenuarea consecinţelor socio-economice foarte grave ale pandemiei de coronavirus.

„Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă faţă creşterilor bruşte ale cheltuielilor publice pentru menţinerea locurilor de muncă. Mai exact, împrumuturile respective vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanţarea sistemelor naţionale de şomaj tehnic şi a altor măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenţi", precizează Comisia Europeană în cadrul propunerilor.

„Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a menţine locurile de muncă şi mijloacele de subzistenţă. Facem astăzi un pas important în această direcţie: la doar patru luni după ce am propus crearea Instrumentului SURE, Comisia propune acordarea a 81,4 miliarde euro din cadrul acestuia pentru a contribui la protejarea locurilor de muncă şi a lucrătorilor afectaţi de pandemia de coronavirus în întreaga UE. SURE este un simbol clar al solidarităţii în faţa unei crize fără precedent. Europa este hotărâtă să protejeze cetăţenii", a declarat și preşedinta CE, Ursula von der Leyen.

Instrumentul SURE poate oferi sprijin financiar în valoare totală de până la 100 de miliarde euro tuturor statelor membre. Țările care nu au introdus încă cereri oficiale mai au posibilitatea de a face acest lucru.

„SURE a fost una dintre primele plase de siguranţă pe care am decis să le punem în aplicare pentru a garanta că lucrătorii beneficiază de un venit în perioada în care activitatea lor profesională a fost suspendată şi că locurile lor de muncă sunt menţinute. Instrumentul SURE va contribui, aşadar, la o redresare mai rapidă. În curând, toate statele membre vor fi furnizat garanţiile cu o valoare cumulată de 25 de miliarde euro şi propunem ca cele 15 state membre care au solicitat sprijin să primească împrumuturi cu o valoare cumulată de 81,4 miliarde euro. Acest demers este o dovadă a solidarităţii europene şi a faptului că împreună suntem mai puternici în beneficiul tuturor cetăţenilor europeni", a punctat într-o declarație Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale.

Cum a afectat pandemia de coronavirus locurile de muncă ale românilor

Ministerul Muncii precizează într-un răspuns pentru B1.RO că în perioada stării de urgență (16.03.2020 – 15.05.2020), numărul persoanelor care au intrat în șomaj tehnic este de 1.234.356.

Efectele ridicării stării de urgență și înlocuirea cu starea de alertă au fost majore asupra șomajului tehnic, astfel, din datele furnizate de Ministerul Muncii, doar 42.636 de contracte au fost suspendate la data de 30.07.2020.

În ceea ce privește situația numărului de șomeri înregistrați în România, în perioada ianuarie - iunie 2020, aceasta se prezintă în felul următor, din datele înregistrate de ANOFM: 258.917 în luna ianuarie, 256.743 în luna februarie, 250.882 în luna martie, 251.944 în luna aprilie, 249.635 în luna mai, 260.667 în luna iunie. Așadar, numărul șomerilor înregistrați nu a crescut semnificativ în România, în perioada stării de urgență și a rămas similar cu datele valabile pentru perioada anterioară stării de urgență.

Cifre similare sunt valabile și în ceea ce privește situația intrărilor în șomaj, in perioada ianuarie - iunie 2020, care arată în felul următor: 44789 (ianuarie), 42045 (februarie), 40165 (martie), 35912 (aprilie), 37090 (mai), 46016 (iunie). În total, în perioada ianuarie-iunie 2020, un număr de 246.017 de români au intrat în șomaj.