Bani de la Guvern pentru banca lui Putin: România şi-a majorat din nou participația la Banca Internațională de Investiții, controlată de Rusia

O prezentare realitazată de către Banca Internațională de Investiții pentru investitori arată că România şi-a mărit din nou participaţia ăn această instituţie controlată de Rusia. Astfel, în luna martie, România a virat încă 3,6 milioane de euro şi a ajuns astfel al cincilea investitor în această instituție financiară.

Conform datelor menţionate, doar Rusia (45,5%), Bulgaria (12,80%), Ungaria (12,14%) și Cehia (11,34%) se află peste România care a ajuns la 7,92%.

"Datorită ultimelor contribuții ale României și Republicii Cehe în anul 2018, în valoare de 4 milioane de euro și respectiv 7 milioane de euro, și a contribuției României din martie 2019, în valoare de 3,6 milioane de euro, ponderea Federației Ruse în capitalul plătit a scăzut de la 48% la 45%. Contribuțiile reprezintă încă o dovadă a angajamentelor statelor membre.", arată banca în prezentarea pentru investitori.

În acest context, amintim că din Consiliul Guvernatorii a BII face parte şi ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici. În contextul acestei funcţii, în primăvara acestui an, liberalul Florin Cîțu a declarat că are "dovada că guvernul PSD-ALDE lucrează pentru ruşi".

Ulterior, într-o postare pe pagina sa de Facebook, a adăugat că Liviu Dragnea ar avea o înţelegere secretă cu Vladimir Puţin şi Viktor Orban (premierul Ungariei) și că Banca Internațională de Investiții, controlată direct de liderul de la Kremlin, este implicată în procedura de achiziționare a unui pachet important de acțiuni în grupul Digi 24.

În plus, a spus că, prin funcţia de guvernator al Băncii Internaţionale de Investiţii (BII), Eugen Teodorovici ar beneficia de mai multe drepturi precum imunitate diplomatică sau scutirea de la plata taxelor şi impozitelor.

Răspunsul ministrului de Finanţe cu privire la poziţia sa din Consiliul Guvernatorilor în Banca Internaţională de Investiţii (BII) a fost: "Guvernator (n.a în Consiliul Guvernatorilor din BII) sunt prin lege. Oricare ar fi ministru de Finanțe în orice țară care are capital într-o bancă este guvernator de drept. (..) Domnule, nu mai ascultați și îmi pierdeți și mie timpul acum, ca Ministru de Finanțe, să vorbim despre un subiect al unui om care nu are ce să caute pe lumea asta. Cîțu are alt scop. (..) Hai să vă întreb altceva! Nu vreți să vă documentați dvoastră și să vedeți dacă, alţi miniștri de Finanțe, înaintea mea, au fost guvernatori la această bancă?"

Iar cu privire la presupusa sa imunitate şi scutire de la plata impozitelor, Eugen Teodorovici a spus că: "Nu-mi place să stau să pierd timpul pentru a răspunde la ce spune un imbecil. Aberațiile care se spun fără probe...eu înțeleg că ăsta este plecat, are probleme mintale! Dați-mi un singur exemplu, ca să putem continua discuția, despre un lucru care credeți că este adevărat din ce spune domnul Cîțu!"