România, pregătită pentru o iarnă geroasă. Virgil Popescu: Nu avem absolut nicio problemă cu alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, combustibil (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a dat asigurări marți seară, într-o intervenție pentru B1 TV, că România nu are absolut nicio problemă în ceea ce privește stocurile și alimentarea cu energie electrică, gaze naturale și combustibil pentru iarna aceasta.

Întrebat de moderatorul B1 TV Tudor Mușat cum stăm cu alimentarea și stocurile mai ales pentru perioada de iarnă, ministrul Virgil Popescu a răspuns: „Nu avem absolut nicio problemă cu stocurile de combustibil, de gaze naturale, de cărbune, deci toate lucrurile sunt în normal. E adevărat, avem, să zicem așa, și noroc pentru că deocamdată este o iarnă blândă, dar sunt convins că în ianuarie vor veni și zile mult mai friguroase, când consumul va trebui să crească și de gaze naturale, și de electricitate. Dar suntem pregătiți, nu avem absolut nicio problemă cu alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, combustibil”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.