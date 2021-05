România se pregătește să devină un hub energetic regional (VIDEO)

România, un hub energetic regional și punct nodal în comertul cu gaze. În cadrul conferinţei Romania-Hub Energetic European, mai multi specialişti din zona de energie au discutat modalităţile prin care ţara noastră ar putea deveni un jucător important pe piaţa energiei.

”Cred cu tărie că România poate deveni un hub energetic, nu numai regional, ci şi a asigura intrarea şi ieşirea fluxurilor energetice dinspre şi către Uniunea Europeană. Practic, România asigură granița Uniunii Europene cu două importante state din Europa de est, şi anume Republica Moldova şi Ucraina. De asemenea, şi prin intermediul Mării Neagre cu restul statelor din regiune”, a declarat Claudiu Dumbrăveanu, Director ANRE.

Lupta pentru resurse în Europa și mai ales în zona României nu a fost niciodată mai stringentă ca acum. România este producător de gaze și de petrol și se află, în același timp, în zona unde se întretaie autostrăzile gazului, acum alternativă valoroasă, mai puțin poluantă a cărbunilor.

