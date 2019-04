Cifre alarmante de la Uniunea Europeană! România înregistrează cele mai mari decalaje din toată Europa între localitățile urbane și cele rurale, mai ales în ceea ce privește raportul între bogaţi şi săraci. Mai mult, suntem primii şi când vine vorba despre tinerii care nici nu lucrează, nici nu studiază, informează B1 TV.

