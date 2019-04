România vrea să aducă în țară 500.000 de muncitori pakistanezi

Ministerul pentru diaspora și dezvoltarea resurselor umane din Pakistan a convenit să trimită în România peste 500.000 de muncitori din diverse sectoare, până în 2020, relatează profit.ro.



Presa locală susție că decizia a fost luată în urma unei oferte prezentate de Niculaie Goia, ambasadorul român în Pakistan, într-o întâlnire oficială cu Sayed Zulfikar Abbas Bukhari, asistent special al premierului pakistanez.



Piața forței de muncă din România se confruntă cu o adevărată lipsă de personal. Emigrarea masivă a românilor a condus la situația în care angajatorii, la salariile pe care le oferă, nu găsesc suficienți angajați români, motiv pentru care se reorientează spre personal din țări exotice, precum Filipine, Thailanda etc., amintește profit.ro.



În ultimii trei ani, numărul muncitorilor din afara UE pentru care autoritățile au emis avize de angajare s-a dublat succesiv. Dacă în 2017 cuantumul era stabilit la 5.000 de angajați, acesta a ajuns la 10.000 în 2018, pentru ca în 2019 să fie fixat la 20.000.



În orice caz, Goia ar fi declarat că, în contextul dezvoltării recente a României și emigrației forței de muncă către vestul Europei, România ar putea avea nevoie de aproximativ 1 milion de angajați străini calificați și necallificați. Potrivit ambasadorului, România este gata să primească peste jumătate de milion de pakistanezi până anul viitor, piața românească a muncii oferind oportunități pentru specialiști IT, muncitori în construcții, medici, ingineri și alte categorii. Spre exemplu, scrie sursa citată, Goia a afirmat că România are nevoie de circa 40.000 de șoferi.