Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana (SIF Banat-Crișana) a achiziționat 99,92% din acțiunile firmei sud-coreene Doosan IMGB, care deține platforma industrială IMGB din sudul Bucureștiului, într-o tranzacție evaluată la circa 40 milioane de euro, relatează profit.ro.

S-a vândut IMGB, unitatea de elită a industriei românești din perioada comunistă

SIF Banat-Crișana, societate care este condusă de un fost ministru de finanţe, a preluat un pachet de acțiuni de 99,92% din capitalul social al coreenilor de la Doosan care dețineau platforma IMGB din Berceni, cu o suprafață de 540.000 mp. Tranzacția a fost intermediată de Crosspoint Real Estate și casa de avocatură BirișGoran, iar valoarea acesteia a fost estimată între 35 și 40 de milioane de euro.

Tranzacţia este condiţionată de obţinerea acordului Consiliului Concurenţei.

“SIF Banat-Crişana informează investitorii că pe data de 4 septembrie a semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru achiziţionarea pachetului de acţiuni reprezentând 99,92%din capitalul social al Doosan IMGB”, a transmis reprezentanţii SIF1.

Societatea de investiţii a fost asistată în tranzacţie atât de casa de avocatură BirişGoran SPARL, cât şi de către compania de consultanţă imobiliară Crosspoint Real Estate.ANUNȚ OFICIAL! SURPRIZĂ la ANTEMA 3! Mircea Badea a anunţat că PLEACĂ

Platforma, conectată la două guri de metrou: Berceni și Dimitrie Leonida, are o suprafață de circa 54 de hectare, ceea ce o face cea mai mare tranzacție cu teren din acest an și una dintre cele mai mari din istoria pieței imobiliare.

“Aceasta este cea mai mare suprafaţă de teren tranzacţionată, în ultimii zece ani, în România: 540.000 metri pătraţi, exceptând terenurile agricole”, spun consultanţii Crosspoint Real Estate.

Reamintim faptul că, în ultimii zece ani, Crosspoint a intermediat tranzacții cu terenuri în valoare de peste 250 milioane de euro. Printre acestea se numără: terenul platformei IMGB, terenurile proiectelor rezidențiale One Floreasca Lake, One Herăstrău Plaza sau One Peninsula, terenul proiectului Belrom/Hellitube, terenurile de pe strada Parcului sau Expoziției. Crosspoint Real Estate mai are în derulare încă patru tranzacții în Capitală, în valoare de peste 55 de milioane euro și sunt terenuri pentru dezvoltatori de retail sau rezidențial.

Compania a realizat și are în desfășurare tranzacțiii de terenuri și în orasele secundare, având tranzacții semnificative, închise sau în desfășurare și în județele Bacău, Brăila, Alba, Vaslui, Timiș, Constanța, Brșsov, Mureș sau Iasi.





Cumpărătorul va construi în loc un proiect imobiliar mixt



Societatea de investiţii SIF Banat Crişana este condusă de Bogdan Drăgoi, fost ministru de finanţe în guvernul Ungureanu.



Potrivit primelor informații, se pare că noul proprietar va construi în loc un proiect imobiliar mixt, predominant rezidențial, însă va încerca și varianta birourilor, arată sursa anterior citată.

Mai mulţi investitori, printre care şi Ionuţ Negoiţă, dar şi consorţiul de investitori Sud Rezidenţial, sunt interesaţi să dezvolte proiecte imobiliare, inclusiv locuinţe, spaţii logistice, birouri şi centre comerciale la IMGB, conform Ziarul Financiar.

La finalul anului trecut compania sud-coreană Doosan a anunţat că vrea să închidă platforma, iar în prima parte a acestui an a încetat definitiv producţia şi, odată cu aceasta, au încetat şi contractele de muncă a 400 de angajaţi.

În anul 1989, unitatea de producţia avea circa 13.000 de angajaţi şi producea inclusiv piese pentru industria energiei nucleare.

În anul 2018, Compania Doosan IMGB a avut o cifră de afaceri de 249 milioane de lei şi pierderi de circa 25 milioane de lei. Între 2016 şi 2018 compania a avut afaceri între 208 şi 302 mil. lei şi pierderi anuale între 7 şi 31 mil. lei.

Potrivit site-ului companiei, Doosan IMGB produce echipamente şi componente pentru industria energetică, navală, industria metalurgică. Reţeaua sa de vânzări se întinde din Africa, Asia şi America de Nord.