Cum se explică salariul celui mai bine plătit bugetar român, care ia de 10 ori mai mult decât Iohannis: Bonusuri de performanţă şi bani primiţi la pensionare

Ovidiu Badea, Directorul General al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea” a intrat în atenţia tuturor după ce s-a descoperit că are un venit anual de 1,9 milioane lei pe ande zece ori mai mult decât preşedintele Klaus Iohannis şi chiar mai mult şi decât primeşte preşedintele american Donald Trump. (Detalii AICI)

În urma apariţiei acestei situaţii în spaţiul public instituţia a emis un comunicat de presă în care pune situaţia pe seama bonusurilor şi a faptului că directorul a ieşit la pensie şi a primit astfel nişte sume de bani consistente.

TRAGEDIE ÎN SHOWBIZ: FLORIN PASTRAMĂ A ANULAT NUNTA! A FĂCUT INFARCT! DIN NEFERICIRE, BRIGITTE... (GALERIE FOTO)

"Drepturile salariale ale directorului general au fost fundamentate distinct in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli al INCDS Marin Dracea. Bugetul de venituri si cheltuieli a fost avizat in sedinta Consiliului de administratie al INCDS Marin Dracea din data de 22.03.2019, ulterior aprobat prin Ordinul MCI nr. 337/23.05.2019 si publicat in M.Of. al Romaniei nr.569/11.07.2019.

În ceea ce priveşte salariul directorului general, la întocmirea BVC s-a ținut seama de: - drepturile salariale ale fostului director general de pana la data de 12.03.2019; - drepturile salariale actuale ale directorului general al INCDS Marin Dracea; - prevederilor cap.V - Remunerarea directorului general din cadrul contractului cadru de management, conform cărora este posibilă acordarea unei prime pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță in cuantum de maxim 12 remuneratii brute; - prevederea din Contractul Colectiv de Munca privind acordarea a maxim 10 salarii brute, în cuantum net la momentul pensionării, ținând seama de faptul că fostul director general a incetat activitatea in INCDS la 12 martie 2019;

RĂZVAN SIMION ARUNCĂ BOMBA ANULUI! DETALII ȘOCANTE DESPRE DANI OȚIL

Prin urmare, situatia particulara a INCDS Marin Dracea pentru anul 2019 este influentata de faptul ca in anul 2019 s-a inregistrat pensionarea fostului director general, care a beneficiat de drepturile prevazute de Contractul colectiv de munca ( art.179 alin. (1) lit.b)) respectiv 10 salarii brute pentru o vechime de peste 30 de ani vechime.

Totodata, conform prevederilor punctului V alin.(6) din Contractul de management nr.5/27.03.2017 incheiat intre directorul general al INCDS si Ministerul Cercetarii si Inovarii, este prevazuta posibilitatea acordarii unui premiu anual de cel mult 12 remuneratii brute lunare, proportional cu gradul de depasire a obiectivelor si criteriilor de performanta.

DEZVĂLUIRI ȘOC DESPRE ANDREEA MARIN. ESTE VORBA DESPRE SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

Avand in vedere principiul conform caruia in bugetul de venituri si cheltuieli este necesar ca cheltuielile sa fie trecute cu valoarea maxim posibila de realizat, au fost prevazute cheltuieli de natura salariala la nivelul maxim, de 12 remuneratii brute.

Fata de aceasta situatie particulara a INCDS Marin Dracea, este de observant faptul ca salariul directorului general este in fapt doar aproximativ o treime din suma inregistrata in BVC 2019 la capitolul drepturi salariale ale directorului general, diferenta fiind reprezentata de alte drepturi de natura salariala, respectiv de bonusul acordat la pensionare si de premiul anual posibil de acordat", arată Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură.

Reacția Ministerului Cercetării

O reacţie a avut şi ministrul Cercetării, Nicolae Hurduc. Acesta a arătat că directorii institutelor de cercetare au salariul, prin contractul de management de aproximativ 8000 de lei net, dar pe lângă salariu ei mai pot încasa venituri prin intermediul bonusurilor de performanță sau din ceea ce produce și apoi vinde institutul.

”Acolo sunt mai multe lucruri de precizat. Nu este vorba despre salariu, este vorba despre venituri, pentru că prin contractul de management se fixează un salariu, care este de 16.000 de lei pe lună brut, adică undeva la 8000 de lei net. Asta este partea care ține de Ministerul Cercetării. Prin contract ei eu niște obiective care le pot aduce niște bonusuri de performanță: dacă se încadrează în buget, dacă își realizează toate obiectivele etc.

Situația de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură a fost una specială. Acel director care a încasat acele venituri, să le spunem pe nume, revoltătoare, dumnealui s-a pensionat, iar Consiliul de Administrație a decis să-i acorde acele bonusuri la maxim și așa s-a ajuns la respectiva sumă.

Am luat decizia de a trimite corpul de control la toate institutele din subordinea Ministerului Cercetării pentru a vedea exact care este situația. Din informațiile colectate până acum se pare că este un caz singular, dar vom vedea la finalul verificării care este situția exactă.

Trebuie să știți că aici este vorba despre un sistem. Institutele de cercetare primesc finanțare 50-60% de la stat, în funcție de performanțele obținute, iar restul de bani vin din finanțări, din contracte sau din micro-producție. Avem institut care produce instalații de gaz metan și le exportă, iar acești bani reprezintă resurse extra bugetare, iar Ministerul Cercetării nu-i poate controla. Noi putem controla ceea ce este stabilit prin contractul de management. Ei pot face astfel de abuzuri, dar scapă de sub controlul nostru pentru că noi nu putem controla acele resurse din extra buget. Directorii aduc venituri din surse complementare pe lângă ceea ce primesc prin contractul de management, de aceea noi nu putem controla ce venituri au ei, pentru că nu vorbim despre salarii, noi vorbim aici despre venituri.

Am vorbit cu domnul Teodorovici să încercăm să punem niște bariere. Din păcate, existând un sistem concurențial va fi mai dificil de găsit o soluție legislativă, dar vom identifica cele mai bune soluții pentru a preveni astfel de situații pe viitor. Până acum nu ne-am lovit de o astfel de situație în care un director să încaseze sume imoral de mari.”, a declarat Nicolae Hurduc pentru ştiripesurse.ro.