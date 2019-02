Reputata agenția Standard - Poor's va schimba vineri ratingul de țară al României de la "stabil" la negativ", o susțin chiar surse guvernamentale de la cel mai înalt nivel guvernamental. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a arătat cum unul din cei mai apropiați experți economici cu care se sfătuiești PSD, Cristian Socol, a anunțat dezastrul ce vine pentru econoia României.

"Din tot mai multe surse mi se confirmă această informație că mâine (nr. vineri) Standard - Poor's va schimba perspectiva pentru ratingul României de la stabil la negativ și acum câteva ore am scris pe Facebook această informație are devastează pur și simplu stabilitatea economiei românești și la câteva ore am avut o reacție inclusiv de la unul din autorii teoriei economice pe care se bazează actualul guvern, domnul Cristian Socol. El a promovat o teorie prin care se poate creștere economică prin creșterea salariilor. Practic, domnul Socol recunoaște în postarea din această seară falimentul acestei teorii și capitulează în fața acestei evaluări a agenției de rating", a declarat Ionel Dancă în cadrul emisiunii "Dosar de Politician" de pe B1TV.

Această deprecierea a ratingului de țară va lovi foarte rău în economia românească, arată Ionel Dancă, efectele dezastruoase urmând a fi resimțite încă din prima zi. Practic, această măsură va fi direct "falimentul" politicilor PSD-ALDE.

"O schimbare a perspectivei de rating pentru o țară înseamnă automat, încă din prima zi, creșterea costurilor de finanțare, creșterea cheltuielile bugetare, un deficit bugetar mai mare, reducerea investițiilor străine directe, reducerea veniturilor bugetare, creșterea dobânzilor, deprecierea leului și căderea burselor. Cine a scris aceste lucruri? Exact autorul teoriei despre care făceam referire. În acest moment, până și experții și consultații PSD și ai Guvernului recunosc faliment acestor politici dezastruoase pentru economia România", a arătat Ionel Dancă.

Iar toate aceste probleme grave pentru economia României vin fix din controversa decizie a Guvernului, OUG 114 a lui Teodorovici și Vâlcov, care aruncat România în haos economic.

"Toate aceste evaluări se întâmplă din cauza măsurilor adoptate prin OUG 114 și deși toată lumea spune și urlă că această ordonanță este una criminală pentru economie, acești analfabeți economici care conduc Guvernul României sunt pur și simplu paraleli la aceste avertismente și ignoră aceste discuții.

Din informațiile la care am avut acces, evaluarea agenției de rating a fost discutată intens în ultimele zile cu Ministerul de Finanțe și ministerul a cerut mai mult timp pentru o evaluare mai blândă din partea agenției pentru că au promis că vor modifica OUG 114, lucru care nu s-a întâmplat", a conchis Ionel Dancă.

