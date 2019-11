Schimb de replici dure în direct, la ”Dosar de politician”. Marius Budăi: ”Îl învăț eu cum se face calculul la pensii” / Valentin Ionescu: ” Sunteți niște analfabeți funcțional. Nu știți nimic, dar aveți tupeu!” (VIDEO)

Schimb de replici dure în direct la ”Dosar de politician” între analistul economic Valentin Ionescu și fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, pe tema pensiilor.

Totul a pornit de la faptul că statul român încasează 200 de miliarde de lei venituri și cheltuie pe pensii și salarii 190 de miliarde, moderatorul Silviu Mănăstire subliniind că o țară care dă aproape tot ce produce pe pensii și salarii nu poate să funcționeze.

De aici a urmat o discuție tensionată pe tema modului în care se calculează efortul bugetar.

Marius Budăi: Îl învăț eu cum se face calculul la pensii. În România sunt în plată aproximativ cinci milioane de puncte de pensie. Înmulțești cu valoarea, faci diferența și ai aflat efortul bugetar.

Valentin Ionescu: Nu este adevărat. Nu știți să faceți calcule, domnul Budăi. Nu se face calculul așa. Domnul Budăi, habar n-aveți nici măcar aritmetică. Nu știți nimic, dar aveți tupeu. Nu vă e rușine să-mi vorbiți mie așa. Am lucrat pe penaii ani de zile. Cu cine credeți că discutați? (...) Uitați-vă la anii din urmă ce s-a plătit. Uitați-vă ce se plătește lunar, ca să aveți o idee. Habar n-aveți să calculați un deficit explicit, habar n-aveți nici ce înseamnă un deficit implicit. Deficitul implicit înseamnă datoriile viitoare pe care trebuia să le calculați ca să puneți la bază ceva în legea aia proastă, de analfabeți, pe care ați făcut-o. Sunteți niște analfabeți funcțional!

Marius Budăi: Nu am nicio replică. Dacă citim măcar o dată legea pensiilor, o să vedem că are prevăzut efortul bugetar. Dacă vorbim de diferența aflată în plată care va trebui suportată în anul 2020 o să vedem că efortul este de circa 16 miliarde de lei.

Întregul schimb de replici poate fi urmărit în videoclipul de mai jos:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.