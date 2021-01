Scumpiri în lanţ în 2021, din cauza secetei cumplite de anul trecut și a creșterii accizei la combustibil (VIDEO)

2021 vine cu scumpiri în lanţ cauzate de majorarea tarifelor la carburanţi. O altă cauză pentru care vom plăti mai mult pentru alimente este, însă, şi seceta cumplită de anul trecut. Producţia de cereale a fost la jumătate, informează B1 TV.

Producția redusă de anul trecut a dus la scumpirea cerealelor, iar efectele vor fi în lanț. Experții spun că inclusiv pâinea se va scumpi, din aprilie.

„Persoanele competente în materie de cereale spun că sunt suficiente pentru România, dar probabil că vom recurge din nou la import. Vom vedea undeva prin aprilie - mai dacă se scumpește prețul la pâine, că asta e principala problemă”, a declarat Adrian Bența, analist economic.

În octombrie anul trecut, ministrul Agriculturii, liberalul Adrian Oros, vorbea de 1,21 milioane hectare afectate de secetă: „Sunt afectate 1,21 milioane hectare, dintre care peste 700.000 de hectare porumb. Sunt afectați 91.600 de fermieri”.

