Şeful Airbus Helicopters pe Europa, Olivier Michalon, a declarat pentru News.ro că ia în calcul să renunțe la finalizarea construcţiei fabricii de elicoptere de la Brașov întrucât nu a primit nici până acum o ofertă concretă din partea autorităţilor române.

"În 2015, am avut o viziune, să ne extindem amprenta industrială în Braşov. Şi astfel am materializat ideea care a condus la decizia de a începe acest nou proiect, care în 2016 a fost inaugurat de primul ministru de atunci, dar şi de preşedintele Franţei la acea vreme, François Hollande şi de către mine. La acel moment, impresia noastră a fost că România va înlocui vechile elicoptere Puma Socat. Înţelegem însă că e vorba de o investiţie mare şi că e nevoie de timp şi am fost extrem de răbdători. Iar în august 2017, când preşedintele Emmanuel Macron a venit la Bucureşti, unde a purtat discuţii cu preşedintele României şi a existat confirmarea că proiectul va continua. Şi noi am fost foarte optimişti în această privinţă. Din păcate, nimic altceva nu s-a întâmplat", a declarat Olivier Michalon, senior vicepresident,, şef pe regiunea Europa la Airbus Helicopters, pentru sursa citată.

Acesta ia în calcul mutarea fabricii, deși s-au investit la Ghimbav 10 milioane euro, inclusiv subvenții de la autoritățile locale, afirmând că încă de la început au existat trei state în regiune care îşi doreau această fabrică.

"Dar am observat că proiectul nu va merge mai departe. Astfel că am decis imediat să dăm înapoi subvenţiile primite, pentru că proiectul nu a fost lansat şi noi nu am vrut să pară că am luat bani pe care nu i-am folosit pentru producţia aparatelor. Ne-am dorit să fim total cinstiţi. De atunci am avut multe, foarte multe discuţii cu politicieni, cu oameni din sectorul militar, cu diplomaţi care ne-au susţinut, asupra a ceea ce era nevoie ca proiectul să demareze. Investiţia era câştigătoare din multe puncte de vedere, economic, social, diplomatic, educaţional, pentru industrie şi pentru Airbus, dacă îl realizam, dar şi pentru România. Din nefericire, nimic nu s-a întâmplat. Aşa că am decis să fim mai flexibili. am înţeles că a comanda 40 sau 50 de elicoptere presupune o sumă mare de bani. Aşa că am propus (autorităţilor române, n.r.) un contract de minimum 16 elicoptere. Fabrica noastră urma să producă 15 elicoptere pe an. Şi acum deja ar fi fost fabricate elicopterele. Este o şansă ratată de România. Iar azi am decis să suspendăm proiectul.

Însă este etapa de dinainte de a decide să relocăm fabrica. Pentru că şi asta este o posibilitate. ", a subliniat el.

Amintim că, în 2016, la Ghimbav a fost inaugurată fabrica Airbus Helicopters Industries, destinată să producă elicoptere H215M.