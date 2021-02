Siegfried Mureșan: Avem la dispoziție, în următorii ani, mai mulți bani europeni decât oricând pentru sistemul medical (VIDEO)

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a vorbit, luni seară, pe B1 TV, despre ce trebuie să facă Guvernul României pentru a intra în posesia banilor puși la dispoziție de Uniunea Europeană, prin mecanismul de redresare și reziliență.

"Guvernul României trebuie să adopte cât mai rapid forma finală a Planului de Redresare și reziliență și să-l depună la Bruxelles. Comisia Europeană are două luni pentru a-l aproba, și Parlamentul European va face o evaluare. Peste două luni de la momentul adoptării de către Guvern a planului la Comisia Europeană,dacă va fi adoptat, imediat vom primi 13% din banii destinați României ca pre-finanțare.

Din 30, 4 miliarde de euro vom primi 4 miliarde de euro, pentru ca lucrările de investiții să poată începe și oamenii afectați de coronavirus și întreprinderile să primească sprijinul.

Toate proiectele trebuie să înceapă până la 31 decembrie 2023 și trebuie să fie finanțate pana la 31 decembrie 2026.

Putem absorbi bani europeni pentru autostrăzi, pentru proiecte mari de infrastructură, linii de cale ferată, investiții în irigații, pentru digitalizare, reducerea poluării pentru modernizare sau extinderea unor spitale existente sau construcția de noi spitale.

Există o țintă ca 20% din bani să meargă în proiecte care au o componentă digitală, iar 37% să meargă în proiecte care au o contribuție pozitivă asupra mediului înconjurător : să reducă poluarea, emisiile de dioxid de carbon. Sunt 6 direcții principale: digitalizare, mediu, coeziunea economică, aici intră proiectele de infrastructură, banii pentru tineret. Fiecare stat decide ce face cu banii, pentru că nevoile sunt foarte diferite", a declarat Mureșan.

Europaralamentarul a mai declarat că România și-ar putea pune la punct sistemul sanitar cu banii pe care îi pune la dispoziție Uniunea Europeană, în următoarii ani.

"Avem în următorii ani mai multi bani europeni la dispoziție pentru spitale, bani disponibili pentru sistemul medical, mai mulți decât oricând. Uniunea Europeană a înțeles pe durata pandemiei că sănătatea trebuie să fie o prioritate și la nivel european, nu doar o preocupare pentru țările individuale. Avem 4,7 miliarde de euro pentru următorii 7 ani din bugetul tradițional al U.E și 30,4 miliarde din din care putem aloca bani pentru sistemul medical", a mai declarat europarlamentarul.

