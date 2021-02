Sorin Cîmpeanu, despre bugetul Educației: Aproape 6 miliarde de euro nu au mai existat niciodată ca buget în România (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit vineri seară, pe B1 TV, despre bugetul alocat în acest an pentru domeniul pe care îl gestionează. Potrivit proiectului legii bugetului pe 2021, pus în dezbatere publică joi seară de Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației va primi 28,5 miliarde de lei, cu 0,81% mai mult față de anul trecut.

„Spuneați că e cel mai mic buget din ultimii 30 de ani. Este exact așa cum se spune că i s-a dat o mașină, doar că nu i s-a dat, i s-a luat, și nu era mașină, era bicicletă. Exact în situația asta suntem. 28,507 miliarde de lei, în traducere liberă, aproape 6 miliarde de euro, nu au mai existat niciodată ca buget în România. Partea de educație din bugetul Ministerului Educației n-a fost niciodată nici 28,5 miliarde lei, nici 6 miliarde de euro. Este cel mai mare buget.

Mai mult decât atât, în lege se face referire la bugetul educației, nu la bugetul Ministerului Educației. Se adaugă, spre exemplu, bugetul educației atribuit prin comunitățile locale. Anul trecut, planificarea a fost 5,6 miliarde, execuția a fost 5,8 miliarde, iar anul acesta sunt 6,8 miliarde, deci un miliard vine în plus doar din bugetele autorităților locale. De unde provine acel miliard? În primul rând, sunt 536 de milioane de lei bursele elevilor, care nu au fost niciodată cuprinse în bugetul de stat, tot timpul au fost asigurate din bugetul autorităților locale și, de asemenea, o creștere de peste 300 de milioane de lei a costului standard pe elev”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

