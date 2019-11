Un specialist reclamă că România nu are o strategie energetică pe termen lung și subliniază importanța resurselor din Marea Neagră. Mircea Coșea: „Guvernul gândește de o manieră cu 60 de ani în urmă”

România nu are o strategie economică pe termen lung, iar exploatarea gazelor din Marea Neagră are o importanță capitală, a afirmat, luni, economistul Mircea Coșea, în cadrul conferinței „Modelul economic românesc: România - orizont 2040; Rolul resurselor naturale”.



„Este foarte clar că această industrie energetică este rentabilă din punct de vedere economic și fezabilă economic. Toate pozițiile electorale pe care le-am auzit trebuie să fie eliminate din discuție. Avem nevoie de un limbaj pentru a face ceva pentru viitor.



Importanța gazelor din Marea Neagră este capitală. Modelul economic românesc este gândit în contextul modelului european. Acesta este globalistic, dar și integrator, care funcționează prin dezechilibre. Adică unii câștigă mai mult, alții mai puțin. Înseamnă că UE lucrează prin exploatarea diferențelor de decalaj în dezvoltare.



Piețele de după 2005 au rămas în aceeași poziție. Schimbări de ierarhie au avut loc doar în primele șapte state”, a explicat Mircea Coșea.



Pentru a depăși decalajele, subliniază specialistul, România trebuie să realizeze un salt din punct de vedere economic. În acest sens, el a precizat că anumite măsuri menite să susțină acest salt au fost completate de erori grave comise de vechea guvernare, precum adoptarea OUG 114.



„Modelul românesc se poate baza pe o creștere economică importantă, dar nu depășește limita la care decalajul devine periculos. Vom trăi tot mai bine, dar menținem un decalaj față de țările mai dezvoltate. Trebuie să facem un salt. S-a făcut acest sal prin creșterea veniturilor, dar această măsură a fost completată de numeroase greșeli”, susține Mircea Coșea.

El a atras atenția asupra dezechilibrului în ceea ce privește balanța comercială, precum și asupra efectelor create de OUG 114.



„OUG 114 afectează grav Transelectrica, o companie de o mare importanță strategică. Ea are mari dificultăți astăzi. Nu are ce căuta această ordonanță. Dacă se menține, nu putem vorbi despre o creștere sau o valorificare a producției de gaze în România”, a mai adăugat Mircea Coșea.



Totodată, economistul spune că a discut despre importanța resurselor umane și energetice pentru un nou model economic.



„Pierdem calificarea forței de muncă. Plus-valoarea inteligenței românești se duce în altă parte prin migrație. E una dintre pierderile istorice ale României.



Referitor la resursele naturale, aici putem face saltul. Este și gura noastră de oxigen, șansa de a evolua. Exploatarea gazelor naturale și a pământurilor prețioase, a resurselor agricole, toate acestea trebuie să intre într-un complex de gândire. Guvernul gândește de o manieră cu 60 de ani în urmă. Aplică niște reminiscențe de creare a bugetelor de tip sovietic”, crede acesta.



În viziua sa, această viziune, ce pune accentul pe termen scurt, a stat la baza Legii offshore.



„Lipsește trecerea de la un buget de tip contabil la un buget de tip instrument de politică economică. Această reminiscență contabilă este încă prezentă. Aceasta a fost viziunea, care a stat la baza Legii offshore”, a mai afirmat Mircea Coșea.