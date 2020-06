Standard&Poor’s a reconfirmat ratingul României. Perspectiva rămâne negativă / Agenția de rating crede că pensiile vor crește cu 10%, nu cu 40%

Agenția de rating Standard&Poor’s a reconfirmat ratingul României la BBB-/A-3. Perspectiva rămâne negativă. Totodată, aceasta anticipează o creștere a pensiilor de 10%, nu de 40%, cum este prevăzut în lege. Anterior, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, își manifestase speranța că ratingul va fi păstrat, dată fiind creştere economică în primul trimestru. Acesta mai explicase că o reducere ar creea probleme pe termen lung pentru țara noastră. Reamintim că, în decembrie 2019, S&P a înrăutăţit perspectiva României de la stabilă la negativă.

Standard&Poor’s a reconfirmat ratingul României. Perspectiva rămâne negativă. Pensiile, majorate doar cu 10%

Vineri, Standard&Poor’s a reconfirmat ratingul României la BBB-/A-3, cu perspectiva, în continuare, negativă, așa cum a stabilit-o în decembrie 2019. Agenția de rating a remarcat faptul că există riscuri „în ceea ce privește balanțele fiscală și externă”, în cazul în care decidenții nu stabilizează situația bugetară, afectată de criza COVID-19. S&P anticipează o scădere a ratingului pe viitor, dacă dezechilibrele fiscale și externe rămân ridicate.

De asemenea, agenția estimează o contracție economică de 5,5% în acest an și susține că se așteaptă ca Guvernul să ia măsuri în privința majorării pensiilor. Ea anticipează că acestea vor fi crescute cu circa 10%. Amintim că legea prevede o creștere cu 40%, de la 1 septembrie, fapt ce, susțin guvernanții, va aduce o presiune extraordinară pe buget. Premierul Ludovic Orban a declarat deja că pensiile vor crește, dar doar cât va permite economia. Totodată, S&P precizează că și alegerile parlamentare vor fi definitorii pentru traiectoria fiscală.

Înainte de acest anunț, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, se arăta optimist: „Faptul că am avut creştere economică în primul trimestru a resetat toate modele macroeconomice. (...) Şi am lăsat foarte mulţi bani în economie în martie şi aprilie şi mai. (...) Cred că agenţiile de rating vor lua în calcul exact ce am făcut în aceste luni şi nu pot să ignore, nu au cum să ignore succesul emisiunii de obligaţiuni şi nu au cum să ignore că am păstrat creştere economică în primul trimestru”.

Situația economică a României în primele luni din 2020

Pe 17 mai, ministrul Finanțelor a anunțat că, în ciuda „scenariilor apocaliptice”, în primele trei luni din 2020 am înregistrat o creştere economică în termeni reali de 0.3%, faţă de ultimul trimestru al anului trecut.

În schimb, deficitul bugetar a urcat la 1,67% din PIB după primele trei luni.

La finele lunii aprilie, agenția de rating Moody’s a scăzut perspectiva României de la stabil la negativ. În același timp, agenția a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută și în monedă locală. Ministerul Finanțelor explica, la acea vreme, că scăderea perspectivei are legătură cu majorarea datoriilor, ca urmare a Legii pensiilor adoptate în 2019, precum și cu deteriorarea poziției externe a țării noastre.

La rândul ei, agenția de evaluare financiară Fitch a păstrat rating-ul României, ceea ce „arată încrederea pe care o are în măsurile luate” de Guvernul Orban, dar a înrăutățit perspectiva, „într-un avertisment clar dat populiștilor din Parlament”, a mai explicat Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor a insistat de mai multe ori că Legea pensiilor trecută de PSD prin Parlament, cu majorarea de 40% de la 1 septembrie 2020, pune mari probleme. În opinia sa, agențiile de rating au tras și ele un semnal de alarmă prin reducerea perspectivei.