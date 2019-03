Mesaje acide între Starbucks și 5 To Go prin intermediul panourilor stradale din Capitală: Imaginea a devenit VIRALĂ (FOTO)

Lanțul de cafenele Starbucks și rețeaua de cafenele 5 To Go își aruncă mesaje acide prin intermediul panourilor stradale din Capitală. Totul a pornit de la prețul cu care se vinde cafeaua.

Astfel, recent, pe fațada unui bloc din București a apărut un panou prin care Starbucks anunța că luni, clienții pot cumpăra o cafea cu lapte la 5 lei.

În scurt timp, sub banner-ul lanțului de cafenele, a apărut unui al rețelei 5 To GO cu mesajul #nudoarluni, aluzie la faptul că aici, o cafea costă întotdeauna 5 lei.

Imaginea, cu panourile de pe fațada blocului a devenit în scurt timp virală.

Starbucks se află în România de peste 11 ani, având 45 de cafenele ăn nouă orașe din țară, potrivit Profit.ro.

5 To Go este o rețea de cafenele, fondată în 2015 de doi români. În patru ani aceasta s-a extins în 12 orașe din România unde au fost deschise peste 100 de cafenele, devenind astfel cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, mai arată sursa citată.

