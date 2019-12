Mediul de afaceri critică modificările pe care vrea să le facă PSD la Start-Up Nation. Florin Jianu: "Bill Gates nu ar fi putut face firme în România pentru că nu a terminat studii superioare"

Președintele Consiliului Național al Înteprinderilor Mici și Mijlocii, Florin Jianu, a criticat într-o conferință de presă, depunerea în Parlament a unei inițiative legislative de către senatorul PSD Radu Oprea, fost ministru pentru IMM-uri, prin care se aduc modificări importante la programul Start-Up Nation.

"Am văzut o propunere legislativă a fostului ministru de la mediul de afaceri, domnul Radu Oprea, privind Start-up Nation. (...) Din păcate, propunerea legislativă pe care am văzut-o depusă de către domnul Radu Oprea este o propunere care vine prea târziu. Nu cred că l-a împiedicat nimeni să dezvolte și să implementeze programul în 2019, a avut tot anul la dispoziție să realizeze acest lucru. Faptul că acum depune o inițiativă legislativă nu face altceva decât un act politicianist să împiedice actuala conducere a ministerului să dezvolte actualul program. Cum ar fi fost ca eu care am fost inițiatorul acestui program să îl împiedic pe domnul Oprea sau să îi explic eu cam cum stau lucrurile. Ministrul în funcție ar trebui să implementeze viziunea proprie a acestui program. Programul ar trebui să fie dincolo de interese politicianiste de moment pentru că este deja un program un fanion al economiei românești, un program de bună practică la nivel european. Dacă e să ne gândim la ce înseamnă propunere legislativă aceasta ia cel puțin câteva luni de zile, ne dorim sau nu un nou program? Practic ne va lua cel puțin jumătate să intre în practică, deci nu vom avea nici ediția 2020 ci trecem la 2021. Domnul Radu Oprea nu a vorbit cu nimeni", a afirmat Florin Jianu.

Acesta a arătat cum anumite prevederi din cadrul acestui proiect legislativ ar dăuna mediului de afaceri, precum cea prin care se cere ca anteprenorii să aibă studii superioare, condiție pe care nu ar îndeplini-o nici fondatorul Microsoft, Bill Gates, dacă acesta voia să deschidă o afacere în România.

"În ceea ce privește propunerea legislativă pe care am văzut-o acolo sunt două-trei lucruri care nu sunt în regulă. Noi am propus de exemplu contribuția proprie, acolo se propune diferența pe capital social, nu are nicio relevanță capitalul social, dacă îți pui într-o firmă un capital social să primești un punctaj mai mare. Nu, contribuția efectivă la investiția respectivă este valoarea adăugată pentru program și nu un risc pentru program în sine.

De asemenea, am văzut în propunerea legislativă a lui Radu Oprea că se face diferențiere între studii superioare și cei care nu au studii superioare. Cred că dacă doar s-ar fi făcut trimitere la cercetarea pe care noi am făcut-o pe profilul programului și profilul anteprenorului start-up ar fi văzut că 35% din firmele create în Start Up Nation au acționari care nu au studii superioare. Asta arată că anteprenoriatul este pentru toți, nu trebuie să facem o diferențiere între cei care au studii și cei care nu au, ci între calitatea afacerilor pe care le fac. Așa cum creăm paradoxuri, Bill Gates sau altcineva nu ar fi putut face firme în România pentru că ei nu au terminat studii superioare și atunci cu siguranța ar fi fost excluși de domnul ministru Oprea", a subliniat Florin Jianu.

CNIMMPR a prezentat și o serie de propuneri pe care le fac pentru programul Start Up Nation cu privire la care Florin Jianu a arătat că sunt discutate și asimiliat proporție de 90% de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Propunerile CNIPMMR pentru programul Start-up Nation 2020:

- Schimbarea denumirii viitoarei sesiuni in "Start-up Tech Nation".

- Introducerea obligativitatii achizitiei unui pachet digital care sa contina minim site de prezentare a activitatii, un soft de gestiune a datelor si semnatura electronica (25.000 lei)

- Eliminarea diferentelor de punctaj dintre Bucuresti, Ilfov, Cluj si restul judetelor pentru o abordare unitara a programului la nivel national.

- Acordarea de punctaj suplimentar componentei de contributie proprie.

- Acordarea de punctaj suplimentar proiectelor cu componenta de inovare sociala (planurile de afaceri care rezolta una sau mai multe din problemele sociale ale comunitatii unde se implementeaza proiectul)

- Acordarea de punctaj suplimentar aplicantilor care s-au intors din diaspora pentru a deschide o intreprindere prin intermediul programului Start-up Tech Nation

- Renuntarea la departajare in functie de numarul de locuri de munca dar pastrarea obligativitatii crearii a minim unui nou loc de munca.

- Acordarea de punctaj suplimentar asociatilor/actionarilor care nu au mai avut calitatea de asociat/actionar in alta intreprindere pana la infiintarea societatii cu care aplica.

- Eligibitatea societatilor infiintate incepand cu data de 1 ianuarie 2018 .

- Locurile de munca create prin program vor putea fi ocupate de angajati care nu au mai avut raporturi de munca in ultimele 6 luni

- Introducerea restrictiei de instrainare a mai mult de 49% din partile sociale/actiune pe perioada de implementare si monitorizare a programului.