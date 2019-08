Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // În spațiul public circulă, de câteva zile, informația potrivit căreia Guvernul ar urma ca la rectificarea bugetară să nu mai acorde finanțarea prin programul Start-Up Nation celor 10.000 de firme, 1.400 de antreprenori români urmând să rămână pe dinafară.

În acest context, un român care a fost implicat în acest program, a trimis redacției B1.ro, sub acoperirea anonimatului, o scrisoare adresată lui Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, căruia îi cere explicit să precizeze dacă 1.400 de antreprenori vor rămâne, într-adevăr, fără finanțare.

Precizăm că B1.ro a adresat solicitări în acest sens atât Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cât și Ministerului Finanțelor, însă până la publicarea acestei știri cele două instituții nu au transmis vreun răspuns.

Totuși, surse din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat au declarat pentru B1.ro că se fac eforturi pentru a nu fi afectat numărul participanților la program, dar ar putea exista totuși o pierdere financiară în urma rectificării bugetare.

Iată în continuare fragmente din mesajul transmis de un participant la programul Start-Up Nation către autorități.

”Domnule Ministru,

Mi-as fi dorit din toata inima sa va faceti timp sa ne vedem. Nu cu mine personal, ci cu toti antreprenorii de la Start-Up Nation. Dar vad, ca, din pacate, aveti treburi mai importante de facut decat sa grabiti obtinerea finantarii pentru noi cei care asteptam banii la Start-Up Nation. Sunt un cetatean normal, care a facut multe sacrificii sa participe la Start-Up Nation 2018 si vad ca se termina anul 2019 si nu imi vad finantarea. Mai mult, din zvonurile de pe Facebook si din presa aflu ca veti fi „urecheat”, la propriu, de ministrul Finantelor. Iar noi, cei cu RUE 10000+ nu ne mai vedem banii. (...)

La editia din 2017 ati aruncat cu praf in ochii romanilor si ati selectat mult sub cele 10.000 de societati comerciale. Ce facem in 2018? Pregatim acelasi lucru? Va opriti la finantarea la 8400 de firme sau mergeti mai departe? Ar trebui, oare, sa va intreb pe dvs. sau pe sefii dvs? Sunteti sigur ca va veti lasa calcat in picioare la o rectificare bugetara? Oare noi, cei care ne chinuim sa avem o afacere si sa angajam oameni, nu suntem buni? Este totul roz si frumos? Nu cred. Am renuntat la multe sa ma concentrez pe ceva ce s-ar putea sa ramana doar un vis.

Cum putem domnule ministru sa va ajutam sa respectati legea si programul de guvernare, unde scrie ca veti acorda 10.000 de finantari, nu ca veti evalua primele 10.000 de firme. Adica, ce sa zic? Sa zic ca daca ati fortat comiterea unor erori si ati fi ramas din 10.000 cu doar 1.000 de firme, era mai bine? Deci, e un concurs de cine scrie mai repede si prost un proiect? Sau vorbim de sustenabilitate?

Sper din toata inima domnule ministru Stefan-Radu Oprea sa infirmati cu fermitate si putere zvonurile ca la rectificarea bugetara veti fi lasat cu ochii in soare. Sa nu va laudati cu Start-Up Nation 2018.

Este un esec. De cand l-ati pornit cu 3 zile inainte de Revelion. Asta va ramane din “seriozitatea” acestui program. Un concurs de angajat oameni, un concurs orb, in care v-ati batut joc de potentialul castig pe termen lung de la IMM-uri, adevaratul motor economic al acestei tari. (...)

Deci spuneti-mi, domnule ministru, veti finanta anul acesta 10.000 de proiecte, cum ati scris in programul de guvernare, cum e in lege, cum promiteti de 3 ani de zile, sau ne-ati aruncat pana acum praf in ochi, ne-ati pacalit si veti finanta doar 8400...?”, îi cere antreprenorul ministrului.

Precizăm că B1.ro a adresat solicitări în acest sens atât Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cât și Ministerului Finanțelor, însă până la publicarea acestei știri cele două instituții nu au transmis vreun răspuns.

Totuși, surse din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat susțin că se fac eforturi pentru a nu fi afectat numărul participanților la program, dar ar putea exista o pierdere financiară în urma rectificării bugetare.