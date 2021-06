Tanczos Barna, despre ”Rabla pentru electrocasnice”: Doar 50% din voucherele din prima etapă au fost valorificate. Aș vrea ca măcar în a doua etapă acestea chiar să fie folosite (VIDEO)

Se dă startul unei noi etape din programul electrocasnice-304985.html">Rabla pentru electrocasnice. Începând de vineri, românii se vor putea bucura de vochere pentru televizoare, laptopuri și tablete. Într-o intervenție pentru B1 TV, ministrul Mediului, Tanczos Barna, și-a exprimat speranța că românii care vor obține voucherele chiar le vor valorifica. Nu de alta, dar din prima etapă doar 50% din voucherele rezervate chiar au fost valorificate. În ceea ce privește acestea din urmă, ministrul speră ca procentul să ajungă la 70% până marți.

Până pe 17 iunie, românii dornici de noi achiziții pot beneficia de vouchere pentru cele mai râvnite electronice, de la televizoare și laptopuri până la tablete. Tichetele se generează pe conturile speciale, create în perioada 14-20 mai.

După generare, voucherele obținute vor trebui să fie validate și activate, abia apoi vor putea fi folosite în magazine. Cumpărarea noilor electrocasnice se poate face în cel mult 15 zile de la validarea și activarea voucherului.

Potrivit regulilor programului Rabla, până la folosirea voucherului trebuie mai întăi predate electrocasnicele vechi din aceeasi categorie cu cea din care face parte produsul care urmeaza să fie cumpărat. Există totuși și o excepție de la regulă, în cazul laptopurilor și al tabletelor. Astfel, în schimbul acestora se pot da calcultoare formate din unitate centrala și monitor.

Prima etapă a programului Rabla a fost destinată mașinilor de spălat și frigiderelor.

Programul va mai avea o etapa, în perioada 18 iunie - 1 iulie. Aceasta urmează să fie destinată aparatelor de aer conditionat, uscatoarelor și aspiratoarelor.

