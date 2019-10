Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a propus miercuri ca statul să intervină pentru achiziţionarea recoltelor la cereale "la un preţ corect". Mai mult, el a precizat că tot statul trebuie să asigure depozitarea producţiilor şi chiar exportul surplusului prin nou înfiinţata Casă de Comerţ Unirea.

"Dumneavoastră, cei care produceţi cereale în România - porumb grâu, orz - când le vindeţi la capătul tarlalei, le vindeţi cu un preţ care nu reprezintă munca dvs. Corect? Vine intermediarul şi cumpără la un preţ pe care vi-l impune, după care pleacă cu marfa, o mai plimbă cu vapoarele o anumită perioadă şi o aduce în România la alt preţ. Cam aşa este. Atunci, statul român, pe acea lege care impune o cantitate minimă de cereale în rezerva de stat, acum este la un nivel foarte mic, la grâu este de 600.000 de tone de grâu, ceea ce este infim. Ce ne opreşte pe noi, ca stat, să majorăm acest plafon la câteva milioane de tone, să am o marjă cu limita minimă şi limita maximă? Una minimă sub care nu am voie să scad rezerva minimă şi cea maximă până la care pot să achiziţionez", a explicat Teodorovici, la Forumul Agricultorilor, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că se vede "un fermier de succes al acestei ţări" şi a declarat că nu ar trebui ca triticalele să fie impozitate, pentru că ele sunt hrană pentru animale.