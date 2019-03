Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a anunţat că deja celebra "taxă pe lăcomie", care a provocat critici vehemente în mediul bancar, se va transforma într-un ''stimulentul pentru hărnicie”.

"Partea de bănci, mâine cred că vom avea discuţia la Finanţe cu reprezentanţi ai sistemului bancar, am discutat cu BNR, mâine eu cred că închidem subiectul. Se schimbă taxa pe lăcomie în stimulentul pentru hărnicie. Banca să îşi asume că va finanţa economia reală. Impozitul se poate duce către zero până la final de an dacă demonstrează că au finanţat. Noi am pus zero (nr. la încasări)", a afirmat Eugen Teodorovici la TVR.

Ordonanţa de urgenţă 114 se află în prezent în Parlament unde se vor putea face mai multe modificări prin intermediul unor amendamente.