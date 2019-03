Guvernul a modificat OUG 114 în sedinţa de vineri. Acest lucru s-a întâmplat în lipsa unui acord al Băncii Central Europene, dar ministrul Finanţe, Eugen Teodorovici, a susţinut că acest lucru s-a făcut pentru că a exista acordul Băncii Naţionale.

"S-a decis în Guvern să fie adoptată fără avizul acestei instituții, deoarece există aviz de la Banca Națională”, a declarat Eugen Teodorovici, la finalul ședinței de Guvern de vineri.

Prin modificările făcute la OUG 114, taxa pe activele financiare nu va mai fi legată de nivelul indicatorilor ROBOR. În plus, această taxă va scădea de la 1,2% din active plătibilă trimestrial la 0,4% plătibilă semestrial pentru băncile cu cotă de piață de peste 1% și 0,2% plătibilă semestrial pentru băncile cu cotă de piață de sub 1%.

Teodorivici a arătat că băncile care nu înregistrează profit vor fi scutite de plata taxei pe active, iar la băncile care au profit valoarea taxei nu va putea depăși nivelul profitului.

O modificare importantă constă în dispariţia referinței ROBOR pentru dobânzile calculate de bănci la creditele în lei în urma modificării altor acte normative. ROBOR va fi înlocuit cu un indice calculat trimestrial de BNR pe baza tranzacțiilor efective. Conform anunţului făcut de premierul Dăncilă în debutul şedinţei de guvern, noul indice se va aplica şi creditelor de refinanţare a creditelor aflate în derulare.

Guvernul va oferi şi administratorii fondurilor de pensii din Pilonul II o păsuire până la 31 decembrie 2019, data până la care a fost amânată cerința privind majorarea capitalului social. OUG 114 prevedea ca această mărire să aibă loc până la 1 mai. Administratorii vizați au contestat puternic prevederea, calificând-o drept nerealistă și imposibil de aplicat.

