Tot ce trebuie sa stii despre leasingul financiar pentru autoturisme

Leasingul auto este o metoda avantajoasa pentru firmele care vor sa isi reinnoiasca flota de masini, insa fie nu au toti banii la dispozitie, fie nu vor sa faca o cheltuiala prea mare intr-un timp scurt.

Firmele de leasing vin in ajutorul persoanelor juridice, oferind finantari pentru autoturisme, autovehicule comerciale usoare si grele. Astfel, companiile au posibilitatea de a achizitiona atat autovehicule noi, cat si rulate.

Ce implica un leasing financiar pentru autoturisme?

Leasingul financiar este o forma de finantare care are la baza un sistem de plati succesive (rate lunare). Acestea sunt efectuate pentru utilizarea unui bun pe o perioada determinata. La finalul perioadei de leasing auto, dupa achitarea ultimei rate si a valorii reziduale, bunul intra in proprietatea companiei.

In cazul acestei metode de finantare, garantarea se face prin gajarea autoturismelor care fac obiectul contractului si emiterea unui bilet la ordin. Mai mult, exista si posibilitatea reducerii ratelor lunare prin optiunea de a plati valoarea reziduala la finalul perioadei contractuale.

Incheierea politelor de asigurare CASCO si RCA sunt obligatorii. Compania de leasing are, in general, o lista de asiguratori agreati cu care se poate colabora, iar costurile sunt suportate de utilizator (daca prin contract nu se prevede altfel).

Leasingul financiar are o durata minima a contractului de 1 an. Insa, perioada maxima, avansul minim sau dobanzile variaza in functie de valoarea bunului finantat, indicatorii financiari ai companiei care solicita finantarea sau compania care ofera finantarea.

Ce avantaje aduce un leasing financiar pentru autoturisme?

Dreptul de proprietate - La finalul perioadei contractuale, bunul va apartine companiei care l-a solicitat. Metoda de finantare este una profitabila pentru companiile care vor sa isi reinnoiasca flota de masini, platind rate esalonate pe o perioada mai lunga de timp. Astfel, compania va putea investi capitalul in zonele cu impact asupra afacerii.

Flexibilitate - prin leasing financiar, compania (clientul) beneficiaza de un nivel flexibil al valorii reziduale, termene de plata flexibile, adaptate nevoilor sale, care pot fi lunare, trimestriale sau sezoniere.

Gradul redus de birocratizare - Majoritatea companiilor de leasing dispun de sisteme online prin care pot aproba o cerere de finantare in 24 de ore, termen redus fata de obtinerea unei aprobari pentru un credit bancar, in special in finantarea bunurilor foarte valoroase.

Absenta garantiilor speciale - In cazul unui contract de leasing, garantia este chiar bunul finantat. Acest lucru reprezinta un mare avantaj pentru companiile mici, aflate in curs de dezvoltare. Aceste firme sunt principala categorie de clienti care apeleaza la leasing financiar, deoarece multe dintre ele nu au posibilitatea obtinerii unei finantari bancare. In cazul IMM-urilor, decizia de finantare este influentata de oportunitatile de crestere.

Cum achizitionezi autoturisme prin leasing financiar?

Dupa ce ai decis ca vrei sa reinnoiesti flota de masini a companiei tale, poti accesa site-urile companiilor de leasing financiar, unde vei gasi si un calculator cu ajutorul caruia poti afla daca esti eligibil pentru acest serviciu.

Majoritatea calculatoarelor de acest fel iti afiseaza avansul minim, perioada maxima de contract pe care o poti solicita si costurile totale estimative la care sa te astepti, printre care valoarea reziduala sau comisioanele percepute. Tot de aici, poti afla si valoarea ratei lunare pentru autoturismele pe care vrei sa le achizitionezi.

O perioada contractuala mai lunga inseamna o rata lunara mai mica. Insa aceasta strategie nu este recomandata, costul total fiind unul mult mai mare din pricina acumularii dobanzilor. De asemenea, in primii ani nu va fi nevoie de costuri de intretinere prea mari.

In urmatoarea etapa, nu mai trebuie decat sa completezi o cerere de finantare si un acord de consultare CRC (pentru consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit), documente care se gasesc si pe site-urile companiilor de leasing. Ulterior, trebuie sa trimiti companiei de leasing documentele completate.

Actele vor fi verificate, iar contractul se va activa dupa plata integrala catre furnizorul ales si dupa semnarea procesului verbal de predare- primire a bunului finantat.

Prima rata de leasing se va plati in luna urmatoare. Ratele urmatoare vor fi apoi emise in functie de oferta primita, dar si de tipul de scadentar agreat.

Prin birocratia redusa, flexibilitatea si dreptul de proprietate de care poti beneficia la finalul contractului, leasingul financiar este o metoda rapida si avantajoasa de a obtine bunurile dorite, fara a afecta bugetul companiei.