Traficul de mărfuri în porturile maritime a crescut, în primul trimestru din 2019.

Potrivit reprezentanţilor Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CN APMC), traficul total de mărfuri înregistrat în primul trimestru al anului 2019 în porturile maritime româneşti a crescut cu 12,75%, ajungând la 15,05 milioane tone, faţă de 13,34 milioane tone în aceeaşi perioadă a anului trecut.

“O crestere spectaculoasa de trafic s-a inregistrat in cazul cerealelor, de aproape 40%. Daca anul trecut, in primul trimestru, traficul de cereale a fost de 2,87 milioane tone, in 2019, in aceeasi perioada, acesta a depasit 4 milioane tone”, transmite CN APMC într-un comunicat de presă.

In ultimii 5 ani, Portul Constanta a fost lider intre porturile europene in ceea ce priveste traficul de cereale. Aici, au fost oprate anual, in medie, peste 18 milioane tone.

“Din traficul total inregistrat, traficul maritim a fost 11,46 milioane tone (crestere de 4%), iar cel fluvial a reprezentat 3,58 milioane tone (crestere de 53,87%)”, spune oficialii.



Alte grupe de marfuri la care s-au inregistrat cresteri de trafic sunt: minereuri si deseuri neferoase, produse metalice, minerale brute sau prelucrate, ingrasaminte, lemn si pluta.

De asemeena, a crescut si traficul de containere cu 5,6% in perioada analizata, de la 1,5 milioane tone marfa in 2018, la 1,6 milioane tone marfa, respectiv 158.672 TEU, in 2019.

Au fost și scăderi de trafic în urmatoarele grupe de marfuri: petrol brut, produce petroliere, produse chimice.



“In primele trei luni ale anului 2019, au ajuns in porturile maritime romanesti 3.052 nave (2.494 nave in trimestrul 1 din 2018), din care 914 nave maritime si 2.138 nave fluviale”, potrivit Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.