Traian Băsescu, despre amânarea plății ratelor: Dă o gură de oxigen populației, dar trebuiau introduse niște plafoane (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că decizia Guvernului a de a da posibilitatea amânării plății ratelor la bănci până la nouă luni, în cadrul crizei generate de noul coronavirus, este o ”măsură luată prea de-a valma”.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, europarlamentarul PMP a susținut că această măsură reprezintă ”o gură de oxigen” pentru populație, dar susține că trebuiau prevăzute niște plafoane.

”Eu sunt de acord că dă o gură de oxigen populației, celor care nu ar putea plăti creditele, dar cred că este o măsură luată prea de-a valma: nouă luni, oricine vrea își amână obligațiile față de bănci. Cred că trebuiau văzute niște plafoane, raportul venituri-datorii la bănci. Așa, și eu pot să am datorii la bănci și să nu le plătesc deși veniturile mele nu justifică neplata datoriilor. E pusă cu furca, ca să fie. (...) Au pus-o și pe asta cu furca, precum au pus-o și pe cea cu șomajul tehnic.

Până la urmă, țara are un fond de șomaj. Pentru ce trebuie să vin cu bani pe care îi pot utiliza la relansarea funcționării IMM-urilor, când am fond de șomaj? Puteam să merg pe resursele pe care le am, iar banii primiți de la UE să-i folosesc pentru creare de locuri de muncă. (...) Peste trei luni, când nu voi mai putea să plătesc șomajul tehnic, omul nu are nici loc de muncă pentru că nu am ajutat IMM-ul în care a lucrat să pornească.

Sunt niște lucruri care, după mine, sunt făcute tot în cheie populistă, cu ochii la alegerile din noiembrie și asta o să ne ducă de râpă”, a declarat fostul șef al statului.

În acest context, Traian Băsescu a declarat că, din punctul său de vedere, în acest moment, una dintre soluții este ”stimularea relansării producției IMM-urilor”.

”Cheia, în momentul de față, este stimularea relansării producției IMM-urilor și, în general, a societăților, și nevoia lor majoră este de lichidități. Ar trebui să dăm bani societăților comerciale, fie ele mari sau mici, pentru ale garanta lichiditățile și, implicit, capacitatea de a rămâne în funcțiune.

A doua cheie este «Da, produci, dar pentru cine? Îți cumpără cineva marfa?»”, a mai spus Traian Băsescu.