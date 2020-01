Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că cea mai protivită variantă de majorare a pensiilor ar fi cea a eșalonării, precizând că o creștere cu 40% ar reprezenta un șoc.

Prezent în platoul Știrilor B1 TV, europarlamentarul PMP a comentat avertismentul venit recent din partea Consiliului Fiscal, potrivit căruia aplicarea Legii pensiilor în forma votată de Parlament, care prevede creșterea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie, ar provoca un dezechilibru major în finanțele publice.

”Consiliul Fiscal a fost întotdeauna extrem de responsabil cu ce a făcut. (...) Pe de altă parte, este un angajamemnt care nu este lipsit de acoperire. Pensiile sunt mici în raport cu cheltuielile pe care le are orice familie. Dar foarte probabil, și eu susțin această variantă, mai fericită era varianta unei creșteri eșalonate. N-ai cum să produci acest șoc de 40%. Discutăm de creșterea cu 40% a pensiilor a cinci milioane de oameni”, a spus Traian Băsescu.

În ceea ce privește declarațiile reprezentanților Guvernului, conform cărora acești bani sunt prevăzuți în buget, Traian Băsescu a precizat: ”Sunt desenați în buget, ei trebuie împrumutați. Este clar că banii nu sunt. Au făcut un desen în care bugetul este corespunzător situației în care plătesc creșterea cu 40%, dar acei bani nu vor fi produși din taxele și impozitele colectate de ANAF, ci vor fi împrumutați. Deci, ei nu spun o minciună când spun că banii sunt prevăzuți în buget. Da, dar nu spun sursa: din împumuturi”.

Întrebat dacă până la sfârșitul anului s-ar putea recurge la formula eșalonării, fostul președinte a răspuns: ”Nu. De fapt, demagogia e atât de mare, încât oricine ar fi la putere, se va plăti. Nu am îndoieli aici. Decizia politică poate fi și deasupra realităților economice. Se sacrifică echilibrele macroeconomice ale țării pentru voturile care urmează în noiembrie. (...) Personal, cred că s-a ajuns la o limită care poate prăbuși țara. Nu exagerez deloc”.

