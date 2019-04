Fostul președinte Traian Băsescu a explicat joi, în cadrul Știrilor B1 TV, că pensiile ar fi fost mai mari în 2018 și 2019 dacă sistemul de indexare la 1 ianuarie ar fi fost menținut.

”De exemplu, pentru anul 2018 trebuia să fie indexare la 1 ianuarie de 7%, care înseamnă o creștere de 75 de lei pe lună. Nu au dat-o și au dat 10% începând cu 1 iulie, deci șase luni au luat câte 75 de lei fiecărui pensionar și au vrut să-i compenseze pe 7% cu creșterea de 10%, dar dată după șase luni. Au pierdut pensionarii. Dacă se dădea indexarea dela 1 ianuarie, fără alte artifici, ar fi câștigat mai mult la sfârșitul anului”, a explicat Traian Băsescu.

”Din păcălirea pensionarilor la fondul de pensii s-a făcut o economie de aproape 3 miliarde. Sunt 3,855 miliarde lei, echivalentul a 816 milioane euro. Statul român va avea bani să plătească pensiile și salariile, indiscutabil. Nu mă pot angrena, chiar dacă sunt un opozant, într-un joc de minciună. Statul român poate să plătească pensiile și salariile, dar sacrifică investițiile”, a mai spus Traian Băsescu.

