Trei tipuri de credite cu care îți poți finanța ideile, fără a justifica ce faci cu banii

Cu toții am trecut prin situații în care am avut nevoie de o sumă de bani în cel mai scurt timp posibil, preferând, din diverse motive, să nu apelăm la rude sau la prieteni pentru a o împrumuta.

Frigiderul s-a defectat brusc, de exemplu, necesitând înlocuire – sau am avut nevoie de o lucrare stomatologică dificilă și implicit costisitoare. Ne-am dorit să urmăm un curs ce presupunea o investiție mai mare, dar și câștiguri pe măsură după aceea, sau pur și simplu să mergem în vacanța la care am visat mereu. Dorințe firești, pentru care nu am avut la îndemână o rezervă, dar despre care știam că ne sunt necesare.

Există numeroase soluții la care putem apela, în căutarea celei mai bune variante pentru noi. Una dintre cele mai populare, sigure și la îndemână variante atunci când ai nevoie rapid de o sumă de bani rămâne creditul de nevoi personale.

Ce tip de credit de consum să alegi?

Alegerea poate părea dificilă dacă vorbim despre creditele de consum, pentru care oferta din piața bancară este din ce în ce mai diversificată. Cea mai bună soluție pentru tine poate diferi în funcție de suma de care ai nevoie și de situația ta și a familiei tale.

Poți avea nevoie de o rezervă pentru numeroasele cheltuieli neprevăzute care apar chiar înainte de salariu sau de un credit rapid pentru a acoperi o cheltuială apărută din senin.

Dacă timpul nu te presează, un credit de nevoi personale cu ipotecă pentru consum ar putea fi cea mai bună variantă pentru tine, fiind un credit în general mai ieftin. Dacă te grăbești însă, unul dintre criterii ar putea fi rapiditatea cu care obții creditul. În acest caz, este normal să preferi o bancă prietenoasă sau chiar posibilitatea unui credit online.

Fiecare familie cu nevoile și obiceiurile sale – așa că e important să te interesezi dinainte care sunt variantele pe care le ai la dispoziție, pentru a alege tipul de credit bancar potrivit pentru tine.

Descoperitul de cont

Este, poate, cea mai simplă metodă de a obține un credit rapid, odată ce ai făcut cererea de credit și ai depus documentele solicitate de bancă.

Prin descoperitul de cont la dispoziție o linie de credit cu ajutorul căreia ai o sumă de bani ce poate fi destul de mare la dispoziție – în funcție de venitul tău și de banca pe care o alegi.

La ING, de exemplu, descoperirea de card a fost concepută pentru ca tu să ai mereu un plan de rezervă pentru săptămâna dinaintea salariului sau pentru cheltuielile tale neprevăzute. Poți beneficia de o sumă de maxim 35.000 de lei (maxim 3 venituri nete) și poți primi chiar aprobarea pe loc, mergând cu actul de identitate în cel mai apropiat ING Office.

Pentru descoperirea de card ING Extra'ROL plătești dobândă doar pe banii cheltuiți, ai posibilitatea de a alege data scadenței și ai un comision perceput de bancă în valoare de 40 de lei, pentru analiza dosarului.

Creditul rapid de nevoi personale

Adaptându-se la nevoile familiei moderne, care nu are mult timp de pierdut și nici nu își dorește să aștepte pentru anumite lucruri, multe dintre bănci au inclus în ofertă credite rapid de obținut, cu formalități puține, acest tip de credit putând chiar fi obținut online.

Creditul de nevoi personale se obține rapid și simplu – în timp ce nu ai nevoie de justificări pentru cheltuirea banilor. Înainte de a-l solicita, interesează-te de rata dobânzii, de perioada de acordare, de comisioanele percepute, dar și de suma maximă pe care o poți obține.

Creditul de consum cu ipotecă

Atunci când ai nevoie de o sumă mai mare de bani, posibilitatea unei garanții ipotecare și îți dorești cea mai ieftină variantă, creditul de consum cu ipotecă ar putea fi cea mai bună soluție pentru tine.

Având dobânzi mai mici decât alte credite de nevoi personale, creditul de consum cu ipotecă are o procedură pe care multe dintre bănci au simplificat-o în timp și poate fi o variantă foarte bună și atunci când dorești să refinanțezi un credit mai vechi.

Prin intermediul creditului de consum cu garanție ipotecară de la ING Bank, de exemplu, poți obține o sumă de până la 900,000 de lei, cu o dobândă foarte bună de 3,90% + IRCC, în acest moment. În plus, ai un curs valutar preferențial atunci când refinanțezi un credit în euro.