Uniunea Europeană rămâne, deocamdată, fără buget aprobat pentru anul viitor. Și asta deoarece statele membre şi Parlamentul European nu au reuşit să ajungă la un acord, după ore de negocieri care au durat până târziu în noapte. Cele două părți au o ultimă șansă luni.

Mărul discordiei în negocieri îl constituie faptul că statele membre au convenit în cadrul Consiliului UE asupra unui buget de 153,1 de miliarde de euro pentru anul viitor, în timp ce parlamentarii europeni vor un buget mai ambiţios, care prevede cheltuieli de aproape 160 de miliarde de euro.

”În cadrul Parlamentului European și Consiliului, am depus eforturi consistente pentru a ajunge la consens cu privire la bugetul de la anul, negocierile s-au desfășurat într-o atmosferă optimistă și aproape am reușit să fim de acord, Parlamentul European și Consiliul, dar am decis să treacă puțin timp și vom continua luni”, a declarat secretarul de stat finlandez Kimmo Tiilikainen.

Și Bettina Hagedorn, secretar de stat în Ministerul german al Finanţelor, a declarat că este optimistă că nu se va ajunge la întocmirea unei noi propuneri, afirmând că cele două părţii sunt la un pas de consens.

Ea a mai spus că există un acord general de a crește alocările pentru combaterea schimbării climatice, cercetare şi dezvoltare şi abordarea provocărilor legate de migraţie.

Statele membre UE au rezervat o mare parte din buget pentru circumstanţe neprevăzute, în parte pentru a acoperi costul economic al unui eventual Brexit fără acord dar şi pentru cazul în care Turcia are nevoie de fonduri UE suplimentare pentru a-i găzdui pe refugiaţi.

Pe de altă parte, Parlamentul European ar vrea să fie cheltuiţi mai mulţi bani pentru combaterea schimbării climatice, crearea de locuri de muncă, cercetare şi programe care oferă oportunităţi pentru tineri.

Cele două părţi au timp până luni la miezul nopţii pentru a ajunge la un compromis asupra bugetului pe anul viitor, în caz contrar Comisia Europeană fiind nevoită să avanseze o nouă propunere.

