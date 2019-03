Miniştrii de Finanţe din UE au adoptat noua listă neagră a paradisurilor fiscale. Politico: Eugen Teodorovici, 'complet izolat', după ce anunțase o amânare a votului (VIDEO)

Miniştrii de Finanţe din UE au adoptat noua listă neagră a paradisurilor fiscale! Decizia a fost luată la scurt timp după ce ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, care a prezidat reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare, anunţa o amânare până în luna mai.

Potrivit unor surse, citate de Politico, anunțul lui Teodorovici a creat confuzie în rândul miniștrilor de Finanțe. În acest context, ministrul român ar fi ajuns să fie „complet izolat”, după cum a declarat un oficial ECOFIN, pentru sursa citată.

Cea mai ampla revizuire a listei negre, adoptată în decembrie 2017, şi care cuprinde numele ţărilor cu deficienţe în combaterea spalarii banilor şi finanţării terorismului, a dus la triplarea numarului jurisdicţiilor, de la cinci, câte sunt în prezent, la 15. Numele a zece paradisuri fiscale au fost adaugate pe lista neagra a UE. Este vorba despre Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Fiji, Insulele Marshall, Oman, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu şi Dominica.

Era de aşteptat ca în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare de marţi, guvernele UE să găsească o variantă de compromis, în ciuda faptului ca unele ţări nu au fost de acord cu adaugarea anumitor entităţi pe lista neagră a paradisurilor fiscale. Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice şi financiare, a declarat, înainte de reuniune, că noua lista va fi adoptată marţi. Tocmai de aceea, declaraţia ministrului român al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, care a prezidat reuniunea ECOFIN, i-a luat prin surprindere pe oficialii UE. Acesta a afirmat că adoptarea noii liste negre a paradisurilor fiscale va fi amânata pâna în luna mai.

Presa germană a relatat recent că România și Marea Britanie sunt unele dintre statele care ar încetini acțiunile Uniunii Europene împotriva paradisurilor fiscale.

Potrivit jurnaliştilor de la Reuters, care au consultat documente oficiale ale UE, Italia şi Estonia erau singurele din cele 28 de state membre ale UE care au ridicat obiecţii privind noua listă. Reprezentanţii acestor ţări au făcut presiuni pentru excluderea Emiratelor Arabe Unite de pe listă.

Săptămâna trecută, statele membre UE au respins propunerea Comisiei Europene care cuprindea 23 de state şi jurisdicţii care nu ar face suficient pentru a combate spălarea banilor şi finanţarea terorismului. În replică, comisarul european pentru justiţie, Vera Jourova, a anunţat că Executivul comunitar va revizui lista sa neagră împotriva spălării banilor în aşa fel încât să-şi asigure sprijinul statelor membre.

Scopul acestei liste este de a proteja sistemul financiar al UE prin mai buna prevenire a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. Ca urmare a includerii pe listă, băncile şi alte entităţi supuse normelor UE de combatere a spălării banilor vor trebui să aplice controale la sânge în privinţa operaţiunilor financiare în care sunt implicaţi clienţi şi instituţii financiare din aceste ţări cu grad înalt de risc

Pentru adoptarea unei decizii privind fiscalitatea la nivelul UE este necesar sprijinul tuturor statelor membre.

