Ultima fabrică de sticlă din România și-a închis porțile după 400 de ani de activitate continuă. Pandemia de Covid-19 i-a fost fatală

Ultima fabrică de sticlă din România, care funcționa la Avrig, în județul Sibiu, și-a închis porțile după 400 de ani de activitate continuă.

Principala cauză care a dus de demararea procesului de oprire a producției o reprezintă scăderea masivă a comenzilor venite din străinătate din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul crizei sanitare declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

Pandemia de coronavirus a lăsat fabrică de sticlă de la Avrig din Sibiu fără comenzi, ceea ce a dus la oprirea cuptorului, la închiderea societății și disponibilizarea celor peste 100 de angajați.

Fabrica din Avrig producea obiecte unice de menaj, cum ar fi pahare, căni, vaze, boluri, farfurii, decantere, unele decorate sau gravate după cum doreau clienții. Oamenii lucrau exclusiv pentru export, iar căderea totală a pieței în perioada de ”lockdown” cauzată de criza epidemică de COVID-19 a dus la oprirea tuturor contractelor.

Dacă până în martie, fabrica livra în fiecare luna produse în valoare de minimum 160.000 de euro către țări precum Germania, Italia, Franța, Elveția, Belgia sau Austria, în ultima perioadă unitatea nu mai primea niciun fel de comenzi din partea străinilor.

“Încă din luna martie încoace au tot scăzut comenzile, am reușit să mai reducem din personal, dar tot era greu. Iar acum, în ultima săptămâna, nu am mai avut efectiv nicio comandă. M-am zbătut foarte mult și am avut vizitatori, comenzi, apoi a venit pandemia și ne-a pus capac. La noi, față de alte domenii, dacă ai de lucru ai, dacă nu, e gata. Cuptorul acela funcționa 24 din 24, ceea ce presupunea costuri mari, prea mari că să le putem susține. Datoriile au fost tot mai mari, creditorii nu au mai acceptat și s-a cerut falimentul”, a declarat directorul Doru Teodorescu, imediat după oprirea activității, conform presei locale.

Societatea avea o activitate continuă de 400 de ani

Fabrica avea o activitate continuă de aproape 400 de ani, fiind înființată în anul 1625. Comenzile erau aproape în totalitate pentru clienți din afară României, iar cei care erau curioși de activitatea fabricii o puteau vizita cel puțin cinci zile pe săptămâna, uneori chiar și în zilele de weekend.

În anul 2000, unitatea avea peste 1.000 de angajati, iar, înainte de oprirea activității, rămăsese cu doar 120 de persoane.

Reamintim faptul că în urmă cu ceva timp, aici s-au făcut paharele pentru nunta prințului Charles cu lady Diana. De asemenea, s-a lucrat pentru Versace și Tiffany, dar și pentru alte mărci foarte cunoscute de pe mapamond.

Și fabrica de sodă de la Govora - singura fabrică de acest tip din România - a anunţat luna trecută demararea, din 18 septembrie, a procesului de oprire a producţiei la această unitate. Principalul factor al acestei măsuri îl reprezintă creșterile succesive ale prețului la principala materie primă a fabricii, aburul industrial – cu aproximativ 135% mai mare față de 2018 (cu certificatele CO2 incluse). Salariaţilor li se va acorda o ofertă de plecări voluntare, având asigurat un pachet compensatoriu cuprinzător.