Vești bune pentru cei care au credite în lei. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la nivelul lunii aprilie 2018

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut considerabil, anunță Banca Națională a României (BNR). Este o veste foarte bună pentru românii cu credite în lei.

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut

Un nivel mai scăzut al ROBOR la 3 luni a fost atins pe 20 aprilie 2018, de 2,13%, potrivit news.ro.

Un nivel mai scăzut al ROBOR la 3 luni a fost atins pe 20 aprilie 2018, de 2,13%, potrivit news.ro.

De asemenea, indicele ROBOR la 6 luni a coborât de la 2,24% la 2,23%, cel mai redus nivel atins din 19 ianuarie 2018.

Leul a scăzut marţi la 4,8397 unităţi pentru un euro

Banca Naţională a României (BNR) a mai anunţat, marţi, un curs de referinţă de 4,8397 lei pentru un euro, în creştere cu 0,07% faţă de nivelul de 4,8365 lei pentru un euro atins luni.

Dolarul a crescut cu 0,28%, la 4,2964 lei pe unitate.

Lira sterlină aproape a stagnat marţi, la 5,3548 lei pe unitate, faţă de nivelul de 5,3551 lei pe unitate consemnat luni.

Francul elveţian a crescut cu 0,02%, la 4,5479 lei pe unitate, faţă de nivelul atins luni, de 4,5467 lei pe unitate.

Aurul a fost cotat la 245,3126 lei pentru un gram, în creştere faţă de preţul înregistrat luni, de 244,6054 lei.

Banca Națională a României a redus dobânda cheie la 1,75% pe an

Amintim că Banca Naţională a României a decis, în şedinţa de vineri, 29 mai 2020, reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 2 iunie. Totodată s-a decis reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 % pe an, de la 1,50 % pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2,25 % pe an de la 2,50 % pe an.

Economia globală este puternic afectată de impactul major al pandemiei de coronavirus, spun specialiștii de la BNR.