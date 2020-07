Vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene: Regulile bugetare stricte se vor reactiva după criza COVID-19

Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene responsabil de Afaceri Economice, a avertizat că regulile bugetare stricte vor fi reactivate după depăşirea etapei severe a crizei pandemiei generate de noul coronavirus.

„Pactul de stabilitate nu este suspendat. Doar am activat Clauza de excepţie, care, desigur, are efecte importante, astfel că nu le mai trasăm guvernelor indicaţii privind ţintele datoriilor şi ale deficitelor bugetare. Dar această clauză are condiţii clare de scadenţă şi se aplică în cazul unei contracţii economice severe.

Când nu vom mai fi într-o etapă severă de scădere economică, am spus că o vom dezactiva. Nu putem spune când, dat fiind că situaţia este incertă. Vom reveni în toamnă la această temă. Consiliul fiscal european a anunţat recent că această clauză va fi revizuită cel târziu în primăvara anului viitor", a declarat acesta, într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera.

Comisia Europeană vrea să accelereze finalizarea planului european de relansare economică

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și Angela Merkel, cancelarul Germaniei, doresc ca statele membre ale UE să ajungă cât mai repede la un consens cu privire la planul european de relansare economică.

„Există o imensă presiune a timpului, dar această criză este cea care dictează viteza. Fiecare zi contează şi, pentru a reuşi această sarcină gigantică, trebuie ca fiecare stat membru să privească dincolo de micile sale interese”, a afirmat Ursula von der Leyen, potrivit AFP citată de Agerpres.

Planul european de relansare economică, care în forma propusă de Comisia Europeană prevede o alocare de 33 de miliarde de euro pentru România (a 7-a la nivelul UE), are drept principale beneficiare țările din zona de sud, care sunt cele mai afectate de criza COVID-19, dar s-a lovit de rezervele altor state membre, precum Țările de Jos, Austria, Suedia și Danemarca.

România are un plan național de relansare economică

Executivul României a prezentat zilele trecute planul național de investiții și relansare economică.

„A venit momentul ca toate măsurile pe care le adoptăm în domeniul economic să fie incluse într-un plan, într-un singur plan, și să turăm motoarele pe calea relansării economice. Așa cum știți, m-am implicat direct, împreună cu premierul și cu membrii Guvernului, în dezbaterea și identificarea celor mai bune măsuri de relansare economică, pornind de la consultările cu mediul de afaceri, de la nevoile economiei, dar și ale salariaților.

Am susținut de la bun început necesitatea unei abordări pro-active, care să mențină locurile de muncă și să sprijine companiile românești. Această abordare presupune un nou model de dezvoltare economică bazat pe măsuri adaptate noii economii, model economic axat pe investiții în infrastructură, pe digitalizare și inovare, pe competitivitate și export de produse cu valoare adăugată ridicată.

În toamna anului trecut, am propus o nouă viziune economică, România prosperității și a competitivității, România creșterii sustenabile prin investiții, exporturi, inovare și spirit antreprenorial. Românii au arătat clar că își doresc o dezvoltare sănătoasă și durabilă, care să ofere speranță și predictibilitate pentru mediul antreprenorial și să ducă la creșterea reală a nivelului de trai”, a declarat președintele Klaus Iohannis.