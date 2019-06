Liderul Pro România, Victor Ponta a declarat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în 2019 Guvernul s-a împrumutat cel mai scump de după criza economică din 2010. În acest context, Ponta a avertizat că, în acest moment, de situația economică a țării nu se ocupă nici puterea și nici opoziția.

”În ultimul an și jumătate - doi ani, a fost cea mai inconștientă politică economică a unui guvern din anii 2007-2008. S-au aruncat foarte mulți bani, s-au făcut împrumuturi foarte mari, s-au făcut promisiuni pe care nimeni nu știe de unde le poți onora și evident că toată lumea are o anumită teamă legată de viitor. (...) În anul ăsta ne-am împrumutat cel mai scump de după criza din 2010, deci dobânzile sunt mai mari, adăugați faptul că nu am luat mai mult de 21% din banii europenim, deci criza politică într-un fel s-a rezolvat pe 26, a plecat domnul Dragnea. De criza economică nu se ocupă nici guvernul actual, pentru că doamna Dăncilă se ocupă de partid, dar nu se ocupă nici opoziția”, a spus Victor Ponta.

Referitor la moțiunea de cenzură, liderul Pro România a declarat că aceasta are șanse mici să treacă și că, cel mai probabil, guvernul se va schimba după alegerile prezidențiale.

