Vine valul inflației peste România. Mircea Coșea: Vor urma scumpiri mai mari decât cele pe care le așteptăm acum. Ar trebui să existe o foarte mare precauție din partea populației, banii să fie bine chibzuiți (VIDEO)

Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat marți, pentru B1 TV, că inflația e mai mare decât o arată statisticile și că prețurile vor crește chiar mai mult decât este prognozat. Acesta a explicat faptul că pandemia de coronavirus a dus la o inflație generalizată la nivel global. Aceasta, dar și alte fenomene negative externe vor ajunge și în România, iar efectele la noi vor fi chiar mai dure, dat fiind că se vor suprapune peste probleme cu care ne confruntăm deja de mai mulți ani și nu au fost rezolvate. În acest context, economistul i-a îndemnat pe români să aibă grijă cum cheltuiesc banii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.