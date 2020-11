Violeta Alexandru, despre majorarea pensiilor: „Vor crește în funcție de posibilitățile bugetare”

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, duminică seara, într-o intervenție telefonică la un post de televiziune, că pensiile vor crește și în anii ce urmează, dar în funcție de posibilitățile bugetare, pe care până la finalul anului le va analiza împreună cu ministrul Finanțelor.

Ministrul Muncii: ”Pensiile vor crește și anii viitori”

„Acest guvern este corect, este o echipă formată din oameni corecți. Pensiile vor crește și anii viitori. Vor crește în funcție de posibilitățile bugetare și ministrul Finanțelor ne va da la finalul anului o situație clară a încasărilor la buget pentru anul în curs. Noi am făcut o creștere în acest an, un an dificil, extraordinar de dificil și cred că și eu și cei care ne urmăresc văd ceea ce se întâmplă în acest moment în România, în Europa, peste tot în lume, acolo unde economia este afectată în mod evident și încasările la buget suferă. Prin urmare, noi am decis să facem totuși o creștere a pensiei în limita posibilităților bugetare, deși nicio țară membră a UE nu a făcut acest lucru pentru că s-au temut de imposibilitatea de acoperire a acestor costuri și pentru că ele însele, țările respective, au fost profund afectate de efectele pandemiei. Noi am înțeles nevoile pensionarilor și am făcut această creștere”, a precizat ministrul Violeta Alexandru.

”PSD a promis o creștere a pensiilor și n-a făcut-o”

De asemenea, Violeta Alexandru a precizat că Partidul Social Democrat (PSD) avea toate condițiile economice să majoreze pensiile și n-a făcut-o.

„Să ne înțelegem, între noi și PSD, care a promis o creștere a pensiilor și n-a făcut-o când avea toate condițiile economice să o facă dacă tot era așa de hotărât, noi chiar am mărit pensiile și acest lucru este evident pe talonul de pensie al oamenilor. Ne preocupă creșterea pensiilor în continuare. Nu suntem oamenii care să păcălim, nu suntem oamenii care să vindem iluzii!”, a mai spus ministrul Muncii.

Curtea Constituţională va dezbate pe 25 noiembrie sesizarea Guvernului privind rectificarea bugetară, care include majorarea pensiilor cu 40%, și nu cu 14%, aşa cum a decis Executivul în urmă cu ceva timp.

Guvernul a atacat la CCR legea din Parlament care modifică ordonanţa de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului, în sensul includerii majorării punctului de pensie cu 40%, nu cu 14%, cum a stabilit Executivul.