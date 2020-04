Pașii de urmat pentru a beneficia de șomaj tehnic. Explicațiile Ministrului Muncii / Impactul bugetar estimat - 4 miliarde (VIDEO)

Ministrul Muncii a explicat, într-o intervenție pentru B1 TV, procedura pe care firmele afectate de criza COVID-19 trebuie să o urmeze, astfel încât angajații lor să beneficieze de șomajul tehnic. Violeta Alexandru a mai susținut că legislația prevede un termen de maximum 15 zile pentru ca autoritățile să proceseze cererile. Aceasta a mai precizat, totodată, că efortul bugetar estimat este de 4 miliarde de lei, dar are convingerea că va primi sprijinul premierului și al ministrului de Finanțe, dacă va fi necesară o suplementare.

Întrebată de moderatorul Silviu Mănăstire care este procedura pe care companiile trebuie să o urmeze, ministrul Muncii a răspuns: „Companiile private pot accesa fondurile guvernamentale în următoarele condiții: au înscris angajații pentru care solicită aceste fonduri în Registrul Electronic de Evidență a Salariaților, ca intrând în șomaj tehnic, trebuie să completeze o simplă cerere, respectiv o declarație pe proprie răspundere că datele prezentate sunt conforme cu realitatea. Aceste declarații se depun online la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, din județele în care aceste companii au sediile sociale, urmând să fie procesate de colegii mei în cel mai scurt timp. Legislația dă un termen de 15 zile, dar facem toate eforturile să le procesăm cât mai repede, în condițiile în care sunt complete”.

Alexandru a insistat că datele prezentate trebuie să fie aferente perioadei decretului privind starea de urgență, semnat de președintele țării, și conforme cu realitatea. A mai spus, totodată, că acum nu se vor verifica informațiile, dar după ce economia își revine, aceste controale se vor face prin sondaj, dat fiind că este vorba despre bani publici.

„O a doua categorie de firme, care se va adresa Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, e compusă din cei care lucrează în alte forme de muncă decât contractele individuale de muncă: PFA, întreprinderi individuale, de familie, comtracte de activitate sportivă. E nevoie de aceleași două documente, o cerere și o declarație pe proprie răspundere”, a continuat ministrul Muncii.

Aceasta a insistat că toate documentele se trimit online.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.