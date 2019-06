Viorica Dăncilă: Nu s-a pus problema tăierilor de salarii de către acest Guvern (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă susține că nu se pune problema tăierilor de salarii în sectorul public. Într-o declarație de presă susținută, marți, la Parlament, prim-ministrul a dat asigurări că de la 1 septembrie vor crește punctului de pensie şi a indemnizaţia minimă.

"Nu s-a pus problema tăierilor de salarii de către acest Guvern. Eu ştiu că tăierile de salarii şi politica de austeritate sunt atributul PNL, care, de altfel, a şi afirmat public acest lucru. Dimpotrivă, noi la 1 septembrie avem creşterea punctului de pensie, creşterea indemnizaţiei minime, în niciun caz nu ne punem problema tăierilor de salarii. Când am preluat guvernarea am spus că pentru noi este importantă creşterea veniturilor populaţiei şi creşterea nivelului de trai şi în niciun caz tăierea salariilor. (...) În niciun caz noi nu avem în vedere acest lucru, dacă aveam în vedere comunicam public, ne asumăm obiectivele pe care le avem în vedere şi nu lăsam ca aceste lucruri să fie comunicate de alţii", a spus Dăncilă.

Senatorul USR Vlad Alexandrescu a susținut, într-o postare pe Facebook, că ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a trimis tuturor instituțiilor publice din țară o notificare prin care cere, în mod expres, ”reducerea numărului de angajați și/sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale”. (Detalii AICI)

Cineva încearcă într-un mod jalnic să aducă această discuție pe tapet - așa a reacționat Eugen Teodorovici, întrebat dacă Ministerul Finanțelor a trimis tuturor instituțiilor publice o notificare în acest sens.

Eugen Teodorovici insistă că mai sunt bani la buget, iar instituțiilor li s-a cerut să-și analizeze cheltuielile deoarece ”dacă sunt cheltuieli publice care pot fi ajustate în mod logic, de ce să nu se facă acest lucru?” (Detalii AICI)

