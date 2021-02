Virgil Guran: Economia României este bolnavă, trebuie să luăm măsuri. Nu dorim ca bugetarii să aibă salarii mai mici, ci să echilibrăm economia (VIDEO)

Virgil Guran, vicepresedinte PNL, a vorbit, joi seară, într-o intervenție pe B1 TV, despre acțiunile care trebuie luate pentru redresarea economiei.

"În momentul de față avem un buget care trebuie organizat de asa natură încât să putem face față tuturor problemelor. Referitor la anumite sporuri, într-adevăr trebuie gândit foarte bine în asa fel încât banii sa ajungă, în același timp oamenii să fie stimulați să lucreze, dar să nu fie acordați bani care nu trebuie să fie acordați. Trebuie sa înțeleagă toată lumea, indiferent cine rea cum la guvernare trebuia să ia niște masuri să echilibreze economia. Economia nu ne lasă să venim cu soluții care nu sunt viabile. Lucrurile acestea sunt foarte clare, precise exista o lege economică nescrisa pe care dacă nu p respectam ne lovește. Încercam sa facem în asa fel încât să ținem România în echilibru. Avem acest curaj, alții s-au dat la o parte în acest moment. Măsurile pe care trebuie să le luăm sunt comparabile cu cele pe care trebuie să le ia un doctor. Economia României este bolnavă, trebuie să luăm măsuri.

Sunt anumite sporturi care sunt ciudate, altele sunt normale. Este o situație foarte grea în care trebuie să luăm niște măsuri. Noi nu dorim ca bugetarii să aibă salarii mai mici, noi ne dorim sa echilibram economia, cei care lucrează în domeniul privat să câștige la nivelul la care trebuie să câștige într-o tara normală", a declarat Virgil Guran.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.