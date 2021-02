Virgil Popescu: Consumurile estimate pe factura de energie reprezintă o practică înșelătoare. Practic iau niște bani în avans. Există amenzi pentru așa ceva

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a vorbit, miercuri seară, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1 TV despre modul în care furnizorii de energie electrică încarcă facturile românilor la curent prin consumuri estimate. Ministrul a declarat că acest lucru este o practică înșelătoare pentru care trebuie luate măsuri.

"Am primit mai multe sesizări de la oameni. Vreau să trag un semnal de alarmă pe care l-am pățit eu, pe care l-am văzut și pe alte facturi. Există anumiți furnizori care au și distribuție, care am văzut ca trec consumuri estimate foarte mari. Punând consumuri estimate foarte mari, factura va veni mai mare, practic iau niște bani în avans pentru un consum care nu există, se folosesc de bani oamenilor. Îi rog pe cei de la ANRE și pe cei de la ANPC să se verifice aceste lucruri. Nu se poate să se încarce facturile românilor pe consumuri estimate care nu au nicio legătură cu consumurile făcute în anii precedenți, care ar trebui să aprecieze ce a consumat clientul într-o perioadă asemănătoare. Este o formă de escrocherie, există amenzi pentru așa ceva. Mi se pare că este o înșelătorie pe care distribuitorii cu furnizorii o practică" a declarat Virgilo Popescu.

Întrebat cum ar putea fi corectată această practică, ministrul a explicat că Autoritatea pentru protectia consumatorilor și Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei pot aplica amenzi, iar legea poate fi schimbată, astfel încât să interzică estimările abuzive de consum de energie electrică.

"Poate fi și o chestiune de intervenție a ministerului mai brutală în legislație, în așa fel încât să-i obligăm să nu mai factureze estimaturi. Să trecem în lege cuvânt cu cuvânt acest lucru, să nu mai treacă estimaturi care sunt mai mari decât consumurile din perioadele precedente similare. Este o practică înșelătoare, ANPC-ul poate să intervină, dar și ANRE-ul poate să intervină și să dea amendă la niveluol cifrei de afaceri pentru că încalcă reglemnaterea", a spus ministrul Energiei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.