Virgil Popescu, despre situația minerilor din Valea Jiului: Avem temeiul legal să plătim pe trei luni salarii restante. Facem absolut tot ce ține de noi (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei a vorbit, vineri seara, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV, despre demersurile legale pe care le-a întreprins pentru ca minerii din Valea Jiului să își primească salariile restante.



"Noi de săptămâna trecută aprobat o Ordonanță de Urgență care modifica legea de funcționare a fondului de garantare a creanțelor salariale. Practic, la nivelul bugetului Ministerului Muncii există un fond prin care se pot plăti trei luni restante de salarii ale companiilor care din diverse motive nu pot plăti salariile. Din acest fond erau excluse companiile în insolvență, cum este Complexul Energetic Hunedoara. Am introdus și companiile în insolvență prin OUG, săptămâna trecută s-a aprobat. Avem temeiul legal să plătim pe trei luni salarii restante. Facem absolut tot ce tine de noi, de Ministerul Energiei, să găsim o soluție viabilă, să restructurăm compania și să poată funcționa mai departe"

Ministrul a declarat că minerii vor fi plătiți săptămâna viitoare, iar în următoarele trei luni vor trebui găsite soluții pentru ca situația să nu se mai repete.

"Eu cred că în prima jumătate a săptămânii viitoare, minerii își vor primi salariile restante pentru o perioadă de trei luni. În aceste luni trebuie să găsim o soluție în așa fel încât să finalizăm restructurarea, să vedem ce își doresc oamenii de acolo pentru continuarea activității... Trebuie să avem grijă ca oamenii să-și primească salariile, să aibă un venit, să aibă ce pune pe masă", a mai completat Virgil Popescu.

