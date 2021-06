Virgil Popescu: Devenim din nou exportatori neţi de energie. 578.000 de megawaţi s-au exportat în luna iunie (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat, marți, că România devine din nou exportator net de energie. Numai în luna iunie s-au exportat 578.000 de megawaţi.

Virgil Popescu, despre exportul de energie

„Suntem cu plus export 135.000 de MW astăzi, pe total an. În ultimele două luni s-a exportat masiv, 578.000 de megawaţi în luna iunie. În România lucrurile au început să se redreseze în sistemul energetic natural. Devenim din nou exportatori neţi de energie - asta s-a întâmplat în Guvernul PNL şi în Guvernul de alianţă PNL, USR-PLUS, UDMR”, a declarat Virgil Popescu în plenul Parlamentului, la ”Ora Guvernului”.

Acesta a precizat apoi că 2018 a fost ultimul an de export, în 2019 am importat energie, iar în 2020 am revenit la exportat: „Suntem exportatori neţi de ce? Pentru că am schimbat legea în 2020 şi am întors preţul. Preţul în România este mai mic decât preţul în UE la energie”.

Ministrul liberal a explicat și de ce am ajuns să importăm energie în 2019: „Pentru că a fost prost făcută această Ordonanţă 114 de a întors lucrurile cu fundul în sus - iar noi, ce am făcut în doi ani de zile - am reuşit să întoarcem trendul”.

