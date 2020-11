Virgil Popescu: Lucrăm pentru finalizarea unei scheme de ajutor de stat de 20 % pentru HoReCa. Toate documentele vor putea fi depuse online

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat miercuri seară, într-on intervenție telefonică în emisiunea Dosar de Politician de pe B1 TV, că se apropie de finalizarea schemei de ajutor de stat pentru HoReCa. Acesta a mai declarat că agenții economici vor primi 20 % pentru pierderea suferită la cifra de afaceri anului 2020. Ministrul a anunțat că întregul procedeu de obținere a ajutorului financiar va putea fi făcut electronic, fără plimbări pe la ghișeele autorităților.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.