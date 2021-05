Virgil Popescu: Peste 40% dintre consumatori au optat pentru piața liberalizată a energiei electrice. Îi îndemn și pe ceilalți. Vor avea un semnal de alarmă la finele lui iunie, când va dispărea discountul de factură (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat luni, pentru B1 TV, că până acum doar 40% dintre consumatori care au optat pentru piața liberalizată de energie electrică. Liberalul e convins că procentul va crește mai ales după finele lunii iunie, când oamenii vor vedea în factură că nu mai există acel discont la preț.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

