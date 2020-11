Virgil Popescu: Vreau ca luna aceasta, pentru Măsura 1 și Măsura 2, banii să ajungă în conturile antreprenorilor

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a anunțat, miercuri seară, în emisiunea "Dosar de Politician", că săptămâna acesta urmează să facă plățile către agențiile de IMM-uri, pentru Măsura 1, astfel încât în maxim 10 zile, banii să ajungă în conturile antreprenorilor. MInistrul a declarat că speră ca pentru Măsura 1 și 2, luna aceasta să se facă toate plățile.

"Suntem in derulare cu cele trei scheme. Am început cele două scheme, Schema 1 de micro-granturi și Schema 2 de credite de capital de lucru. Am anunțat și eu și primul-ministru suplimentarea Schemei 2 de capital de lucru până la nivelul financiar, în așa fel încât toate firmele care au depus proiecte și vorbim aici de 22.226, să poată beneficia de finanțare. Vreau să va zic că săptămâna acesta, la Măsura 1, am început evaluarea, vom face plățile către Agentiile IMM-uri și apoi acestea către bănci, pentru că prin banci se fac plățile de la Ministrul Economiei către companii, în asa fel încât, în decurs de o săptămână, 10 zile, banii să ajungă, pe Măsura 1, în conturile primilor antreprenori.

La fel, încep săptămâna cu plăti către agenții, pentru măsura 2, începem si Măsura 2, plățile către IMM-uri. Vreau ca luna aceasta, Măsura 1 și Măsura 2, banii să ajungă în conturile antreprenorilor, pentru ca au foarte mare nevoie. S-au găsit bani la Ministerul Fondurilor Europene și cu suplimentare de peste 500 de milioane de euro vom putea finanța peste 30.000 de IMM-uri pe cele două Măsuri. Tot in cursul acestei luni vreau să drumul la Măsura 3, Credite de granturi, de învestiții pentru IMM-uri, acele granturi până în 200.000 de euro, in asa fel încât să dam drumul la apel și să fie in 30-45 de zile deschis, ca să poată fi accesate și aceste granturi pentru învestiții', a declarat ministrul Economiei.