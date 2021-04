Virgil Popescu: Vrem să obținem prin PNRR 600 de milioane pentru o rețea de distribuție de gaze naturale în amestec cu hidrogen. Putem conecta 160.000 de gospodării. Vom explica totul la Bruxelles (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat marți, pentru B1 TV, că reprezentanții Comisiei Europene nu au respins proiectul din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind construcția unei rețele de distribuție de gaze naturale, ci pur și simplu au mai multe nelămuriri ce urmează a fi discutate de acum. Rețeaua ar trebui să distribuie un amestec de gaze naturale cu hidrogen (10-15%), or Comisia Europeană nu s-a lămurit, de exemplu, cum va putea produce România hidrogen până în 2026. Popescu a subliniat că nu e deloc complicat și țara noastră poate face acest lucru. Ministrul Energiei a mai precizat că reprezentanții Comisiei au rămas cu nelămuriri deoarece colegii săi de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, nefiind specialiști, nu au știut să explice în detaliu. Asta deși ideea cu hidrogenul i-a aparținut chiar lui Cristian Ghinea (USR-PLUS), titularul acestui minister.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.